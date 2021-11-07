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تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال الكاظمي.. هذا ما كشفه مسؤول أمني عراقي

Lebanon 24
07-11-2021 | 03:51
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أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، سعد معن، تفاصيل تتعلق بمحاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

 

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن إن "الاعتداء على منزل رئيس الوزراء تم بثلاث طائرات مسيرة".

 

وأشار المسؤول العراقي إلى أن "القوات الأمنية أسقطت طائرتين بينما تمكنت الثالثة من تنفيذ الاعتداء".

 

واستهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد في ساعة مبكرة من صباح الأحد، فيما وصفه الجيش العراقي بأنه "محاولة اغتيال"، لكنه قال إن الكاظمي نجا من دون أن يصاب بأذى.

 

الهجوم، الذي قالت مصادر أمنية إن عددا من أفراد قوة الحرس الشخصي للكاظمي أصيب فيه، جاء بعدما تحولت احتجاجات في العاصمة العراقية على نتيجة الانتخابات العامة المبكرة الشهر الماضي إلى أعمال عنف.

 

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم على منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء.

 

 

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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