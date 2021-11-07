السيسي استنكر محاولة اغتيال الكاظمي: أدعو العراقيين إلى التهدئة

استنكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي حصلت فجر اليوم الاحد.



وأدان السيسي الحادثة الغاشمة التي تعرّض لها الكاظمي، داعياً الاطراف العراقية إلى التهدئة ونبذ العنف.



وجاء كلام السيسي في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إذ قال: "تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي فجر اليوم وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة أدعو الله أن يحفظه وان يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه".



وأضاف: "أدعو كافة الأطراف والقوى السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من اجل الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق امال الشعب العراقي الشقيق".



ونجا الكاظمي من محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، إذ كانت الأخيرة تستهدف مكان إقامته في المنطقة الخضراء في بغداد.



ووفقاً لخلية الإعلام الأمني، فإنّ الكاظمي لم يُصب بأي أذى وهو بصحة جيدة، وقد توجه عقب الحادث بكلمة مصورة إلى العراقيين أشاد فيها بالقوات الأمنية والعسكرية العراقية واصفاً إياها بـ"البطلة"، وأنها تعمل على حماية واستقرار العراق، مشدداً في الوقت ذاته على أن "الصواريخ والطائرات المسيّرة الجبانة لا تبني أوطاناً" على حد تعبيره.

