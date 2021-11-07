الداخلية العراقية: محاولة اغتيال الكاظمي جرت بـ 3 طائرات مسيرة

أكدت وزارة الداخلية العراقية أن محاولة اغتيال رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، جرت باستخدام 3 طائرات مسيرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).وأشارت الداخلية العراقية على لسان مدير الإعلام بالوزارة، إلى ان القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين اثنتين.وأفاد مراسل قناة "الحرة"، نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن الطائرة الثالثة استطاعت الوصول إلى هدفها.وذكر المراسل أن المنطقة الخضراء شهدت إطلاق نار كثيف فجر اليوم، دفع البعض للاعتقاد أن هناك محاولة لاقتحام المنطقة، لكن تبين أنها كانت أصوات مضادات الطائرات التي أسقطت المسيرتين.وأعلن مدير إعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية إجراء "تحقيق واسع وفرق عمل كاملة ... للوصول للجناة من خلال متابعة مناطق الانطلاق والآلية المستخدمة".وأكد معن وقوع إصابات لبعض المتواجدين في منزل الكاظمي جراء محاولة الاغتيال، مشيرا إلى أنهم يتلقون العلاج.وكان الكاظمي نجا من محاولة اغتيال، فجر الأحد، بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت مقر إقامته في المنطقة الخضراء في بغداد، وفقا لمصادر عراقية رسمية.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني: "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء العراقي بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد من دون أن يصاب بأي أذى".وأظهرت صور نشرها موقع قناة "الحرة" عن تعرض منزل الكاظمي لأضرار متفرقة جراء الهجوم بالطائرات المسيرة.وقال الكاظمي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر بعد المحاولة مباشرة، "تعرض منزلي إلى عدوان جبان، والحمدالله أنا ومن يعمل معي بألف خير".