"اعتداء إرهابي وجريمة نكراء".. هذه أبرز ردود الفعل على محاولة اغتيال الكاظمي

تتوالى ردود الفعل العربية والدوليّة المستنكرة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي وقعت فجر اليوم الأحد.

وجرى تنفيذ محاولة الاغتيال بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت منزل الكاظمي، وقد تمكنت القوى الأمنية من اسقاط 2 منها، بينما تمكنت الثالثة من تنفيذ الاعتداء.

وبينما قال مسؤولون إن الكاظمي لم يصب بأذى، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم في الحال، فيما رد مصطفى الكاظمي، الذي يتولى السلطة منذ أيار 2020، بالدعوة إلى "التهدئة وضبط النفس".



ويعدّ الهجوم تصعيداً كبيراً وسط توتر أثاره رفض المجموعات المدعومة من إيران قبول نتائج الانتخابات البرلمانية التي عقدت الشهر الماضي.



أميركا تدين وتعرض المساعدة



وعلى الفور دانت الولايات المتحدة الهجوم استهدف منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء اتي تضم مبان حكومية وسفارات أجنبية، وعرضت المساعدة في التحقيق.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان "هذا العمل الذي يبدو أنه إرهابي، والذي ندينه بشدة، كان موجها إلى قلب الدولة العراقية"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.



وأضاف "نحن على تواصل وثيق مع قوات الأمن العراقية المكلفة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وعرضنا مساعدتنا مع تحقيقها في هذا الهجوم".



ردود فعل عراقية



كذلك دان الرئيس العراقي برهم صالح محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي، ووصفه بأنه "اعتداء إرهابي".



وقال برهم صالح: "الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الكاظمي تجاوز خطير وجريمة نكراء بحق العراق".



ودعا صالح إلى وحدة الموقف في مواجهة "الأشرار المتربصين" بعد محاولة اغتيال الكاظمي.



كذلك، دان رئيس إقليم كردستان العراق محاولة الاغتيال، وقال: "ندين بشدة محاولة الاعتداء على منزل رئيس الحكومة العراقية".



وفي تعليق له على محاولة اغتيال الكاظمي، قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر "إن هذا العمل الإرهابي، استهداف واضح وصريح للعراق، ليعيش تحت طائلة الشغب والعنف والإرهاب".



وعزا الصدر ما حدث إلى حالة الفوضى التي تسيطر عليها قوى "اللا دولة"، بحسب وصفه.



وناشد الصدر القوى الأمنية والجيش العراقي الأخذ بزمام الأمور والسيطرة على أمن العراق.

ردود فعل عربية



لبنان يدين محاولة اغتيال الكاظمي

دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون محاولة الاغتيال التي تعرض لها الكاظمي، معتبراً أن هذه المحاولة تستهدف ليس فقط شخص الرئيس الكاظمي، بل كذلك الاستقرار والامن في العراق والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وتفعيل الاقتصاد الوطني وتوفير حياة هانئة للشعب العراقي الشقيق .

كذلك، أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا برئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وهنأه بالسلامة بعد نجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها.



وقد تمنى الرئيس ميقاتي للعراق الشقيق دوام الامن والاستقرار.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بياناً دانت فيه بشدة محاولة اغتيال الكاظمي، متمنية للعراق الأمن والاستقرار.

وأكدت الخارجية اللبنانية وقوفها الى جانب العراق في سبيل تعزيز وحدته وسيادته واستقلاله، وتوفير الهدوء والرخاء لشعبه الشقيق.

مجلس التعاون الخليجي يدين



ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، محاولة الاغتيال، التي وصفها بـ"الآثمة".



وأكد نايف الحجرف "الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية والتي استهدفت أمن واستقرار العراق"، مشيرا إلى أن أمن العراق من أمن دول المجلس.



وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن التضامن مع العراق والشعب العراقي للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.



مصر تدين



وفي القاهرة، دان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محاولة اغتيال الكاظمي ودعا كافة الأطراف والقوى السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف.



وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "الأعمال الإرهابية البائسة لن تُثني العراق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية".



الرياض: عمل إرهابي جبان



كذلك أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أدانة المملكة العربية السعودية بشدة للعمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي.



وأكدت وقوفها صفا واحدا إلى جانب العراق، حكومة وشعبا، في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثا منع العراق من استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.

قطر: محاولة اغتيال الكاظمي عمل إرهابي جبان

بدورها، دانت وزارة الخارجية القطرية محاولة اغتيال الكاظمي التي وصفتها بـ"العمل الإرهابي"، مشددة على ضرورة ملاحقة الضالعين فيها.

الخارجية الإماراتية

ودانت الإمارات، اليوم، بشدة الهجوم الذي استهدف مقر إقامة الكاظمي، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن "دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".

وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

الخارجية البحرينية

واستنكرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان محاولة اغتيال الكاظمي، وتعتبرها عملاً إرهابياً آثما يستهدف زعزعة الأمن وإثارة الفتنة في العراق.

منظمة التعاون الإسلامي

من جهتها، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أنّ الهجوم على الكاظمي عمل إرهابي يستهدف وحدة العراق وأمنه واستقراره.

تركيا تدين استهداف الكاظمي

إلى ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن الهجوم الذي استهدف منزل الكاظمي يهدف لإلحاق الضرر بسيادة العراق واستقراره. فرنسا: نقف إلى جانب العراق واستنكرت وزارة الخارجية الفرنسيّة محاولة اغتيال الكاظمي، معلنة وقوف باريس إلى جانب الحكومة العراقية في مواجهة محاولات زعزعة استقرار البلاد.

طهران تتحدث عن "فتنة جديدة"



وفي طهران، دان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني محاولة الاغتيال.



وقال شمخاني، على حسابه على تويتر، إن "محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فتنة جديدة يجب البحث عنها في مراكز الفكر الخارجية"، من دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي بيان لها، دانت وزارة الخارجية الإيرانية استهداف الكاظمي، مؤكدة على موقفها الثابت بدعم الأمن والاستقرار في العراق.

واعتبرت الوزارة أنّ استهداف الكاظمي فتنة تخدم فقط مصالح من ضرب أمن العراق قبل 18 عاماً.