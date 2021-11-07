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عربي-دولي
لقاءات كورية شمالية - صينية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية
Lebanon 24
07-11-2021
|
07:00
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أفادت كوريا الشمالية بأن سفيرها لدى بكين، ري ريونغ نام، التقى وو جيانغهاو، مساعد وزير الخارجية الصيني، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي بيان لها، أعلنت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ أن السفير ري ريونغ نام، ومساعد وزير الخارجية الصيني، وو جيانغهاو، تبادلا خلال محادثات يوم الجمعة الماضي، الآراء بعمق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي".
وحضر الاجتماع مسؤولون من سفارة كوريا الشمالية في بكين ووزارة الخارجية الصينية، في حين أن هذا الاجتماع يعد الأحدث في سلسلة من الاجتماعات بين البلدين.
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