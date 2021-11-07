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كوريا الشمالية تنظم مسابقة للمدفعية بالذخيرة الحية

Lebanon 24
07-11-2021 | 07:30
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كشفت وسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية أنه تم تنظيم مسابقة للمدفعية بالذخيرة الحية لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، على النحو المنصوص عليه في "سياسات النضال" لحزب العمال الحاكم.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن "المسابقة أقيمت أمس السبت لتفقد كيف أجرت قوات المشاة الميكانيكية للجيش الشعبي الكوري الشمالي تدريباتها لزيادة القدرات القتالية المدفعية المتنقلة".

ولم يحضر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الحدث، بينما أشرف عليه بارك جونغ تشون، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للحزب الحاكم.

وفي تقرير لها، أوضحت الوكالة قائلة: "بمجرد إصدار أوامر إطلاق النار من قبل قادة الوحدات المشتركة، تنافست المدافع على قصف وإبادة العدو المستهدف بدقة"، موضحة أن "الوحدة التي فازت بالمركز الأول حصلت على شهادة وميدالية وشارة "المدفع المتميز"، وأن بارك جونغ تشون كان راضيا للغاية عن نتائج المسابقة".
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