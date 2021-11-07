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شاهد.. صورٌ للطائرات المسيرة التي استهدفت منزل الكاظمي في بغداد

Lebanon 24
07-11-2021 | 07:46
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نشرت قناة "روسيا اليوم" مجموعة صور للطائرات المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الليلة الماضية.
 
ولم تظهر الصور التي سربها مسؤولون عراقيون، أي معلومات حول مكان تصنيعها أو بأي لغة كتبت عليها معلوماتها.
 
وكانت القناة أفادت في وقت سابق من اليوم الأحد، بأنّ القوات العراقية رفعت صاروخاً لم ينفجر من منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، أن مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء تعرض الليلة الماضية للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.
 
 
 
 
 
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