كوريا الجنوبية تكشف عن انخفاض هجمات القراصنة على سفنها بنسبة 30%

كشفت وزارة البحرية في كوريا الجنوبية، أن هجمات القراصنة على السفن الكورية الجنوبية تراجعت بنسبة 30% تقريبا هذا العام.ورجحت وزارة البحرية أن هذا التراجع يعود في الغالب إلى تراجع الحالات المعرضة لخطر القرصنة في المياه قبالة غرب إفريقيا، حيث وصل عدد هجمات القراصنة التي استهدفت السفن الكورية الجنوبية إلى 97 هجوما خلال الفترة من كانون الأول إلى أيلول، بانخفاض نسبته 27% عن 132 حالة مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت الهجمات في المياه الواقعة قبالة غرب إفريقيا، بفضل جهود مكافحة القرصنة المكثفة مؤخرا في المياه أمام نيجيريا، وفق للترجيحات.وأشارت البحرية إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تم الإبلاغ عن 28 هجومًا للقراصنة على السفن الكورية في المنطقة، بانخفاض عن 44 حالة تم الإبلاغ عنها قبل عام"، موضحة أن "هجمات القراصنة على السفن الكورية في المنطقة الآسيوية تراجعت أيضا بنسبة 37% على أساس سنوي إلى 39 هجوما، من 62 هجوما في العام السابق"، حيث تم الإبلاغ عن 20 هجوما من بين تلك الهجمات، في مضيق سنغافورة، وهو طريق ملاحي رئيسي للسفن الكورية الجنوبية، وهو ما يمثل 51% من جميع الحوادث المتعلقة بالقراصنة في المنطقة الآسيوية.وأكدت الوزارة أن "معظم هجمات القراصنة في آسيا هي عمليات سطو يمكن الحد منها بدرجة كبيرة بمجرد نشر المزيد من أفراد الطاقم، تحسبا للتهديدات أثناء رسو سفنهم أو إبحارها".