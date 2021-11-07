عربي-دولي

كوريا الجنوبية تكشف عن انخفاض هجمات القراصنة على سفنها بنسبة 30%

Lebanon 24
07-11-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-883615-637718906614060735.jpg
Doc-P-883615-637718906614060735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وزارة البحرية في كوريا الجنوبية، أن هجمات القراصنة على السفن الكورية الجنوبية تراجعت بنسبة 30% تقريبا هذا العام.

ورجحت وزارة البحرية أن هذا التراجع يعود في الغالب إلى تراجع الحالات المعرضة لخطر القرصنة في المياه قبالة غرب إفريقيا، حيث وصل عدد هجمات القراصنة التي استهدفت السفن الكورية الجنوبية إلى 97 هجوما خلال الفترة من كانون الأول إلى أيلول، بانخفاض نسبته 27% عن 132 حالة مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت الهجمات في المياه الواقعة قبالة غرب إفريقيا، بفضل جهود مكافحة القرصنة المكثفة مؤخرا في المياه أمام نيجيريا، وفق للترجيحات.

وأشارت البحرية إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تم الإبلاغ عن 28 هجومًا للقراصنة على السفن الكورية في المنطقة، بانخفاض عن 44 حالة تم الإبلاغ عنها قبل عام"، موضحة أن "هجمات القراصنة على السفن الكورية في المنطقة الآسيوية تراجعت أيضا بنسبة 37% على أساس سنوي إلى 39 هجوما، من 62 هجوما في العام السابق"، حيث تم الإبلاغ عن 20 هجوما من بين تلك الهجمات، في مضيق سنغافورة، وهو طريق ملاحي رئيسي للسفن الكورية الجنوبية، وهو ما يمثل 51% من جميع الحوادث المتعلقة بالقراصنة في المنطقة الآسيوية.

وأكدت الوزارة أن "معظم هجمات القراصنة في آسيا هي عمليات سطو يمكن الحد منها بدرجة كبيرة بمجرد نشر المزيد من أفراد الطاقم، تحسبا للتهديدات أثناء رسو سفنهم أو إبحارها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-11-07
13:00 | 2021-11-07
12:30 | 2021-11-07
12:00 | 2021-11-07
11:30 | 2021-11-07
11:23 | 2021-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website