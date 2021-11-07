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عربي-دولي
عصيان لـ"دواعش" في أحد السجون شمالي سوريا
Lebanon 24
07-11-2021
|
10:30
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أفادت وكالة "سانا" السورية باندلاع أعمال فوضى وشغب اليوم الأحد في سجن يضم آلافا من إرهابيي تنظيم "داعش" في الحسكة شمال شرقي البلاد تبعها عصيان عام واشتباكات مع عناصر حراسة السجن.
ونقلت "سانا" عن مصادر محلية أن حالة العصيان والفوضى تزامنت مع تحليق للمروحيات الأميركية لأكثر من ساعتين في أرجاء المنطقة وتحديدا في منطقة السجن وقامت بإلقاء بالونات حرارية.
وأوضحت المصادر أن العصيان جاء بعد وصول مجموعة من الجيش الأميركي تضم محققين ومتخصصين في مجال التفاوض إلى السجن لنقل مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي المحتجزين داخل السجن، إلى القواعد الأمريكية بريف المحافظة.
وتشهد السجون التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" بدعم أمريكي وتضم آلافا من الإرهابيين، أعمال شغب بين فترة وأخرى حيث وقعت في 28 من الشهر الماضي أعمال فوضى وشغب في سجن غويران في الحسكة.
وغالبا ما تنتهي هذه الأعمال بقيام القوات الأمريكية بنقل سجناء من إرهابيي "داعش" إلى قواعدها في مناطق مختلفة من الجزيرة السورية وإلى قاعدتها في التنف على الحدود السورية الأردنية، حيث يتم تدريبهم وتسليحهم لاستخدامهم في تنفيذ هجمات على مواقع الجيش السوري والبنى التحتية والمرافق الخدمية والتجمعات السكنية، حسب "سانا".
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