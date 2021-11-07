23
o
بيروت
18
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الجيش الإيراني يبدأ مناورات برمائية وينفذ هجوماً في سواحل مكران (فيديو)
Lebanon 24
07-11-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انطلقت اليوم الأحد مناورات برمائية للجيش الإيراني باسم "ذو الفقار 1400"، بسواحل مكران جنوب شرق البلاد، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والقوة البحرية والدفاع الجوي والقوة الجوية.
وأشارت وكالة "فارس" إلى أن الجيش الإيراني نفذ المراحل الرئيسية من المناورات المشتركة "ذو الفقار 1400"، بالاسم المقدس "يا رسول الله"، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والوحدات الميكانيكية ومنظومات الدفاع الجوي والسفن البحرية والغواصات بدعم من مقاتلات ومسيرات القوة الجوية في المنطقة العامة لسواحل مكران.
وبحسب "فارس"، فقد "نفذ مشاة البحرية ومغاوير القوة البرية بالجيش الإيراني، عملية إنزال مشتركة على مواقع العدو في اطار مناورات "ذو الفقار 1400"، كما تم تنفيذ العملية المشتركة بواسطة هجوم القوات المحمولة جوا من قبل مشاة البحرية ومغاوير القوة البرية على سواحل العدو لنشر القوات والمعدات والاستيلاء على رأس الجسر والتقدم نحو المنطقة المحددة سلفا، وفي هذه المرحلة من المناورات قامت كتائب مشاة البحرية برفقة وحدات من القوات البرية للجيش بشن هجمات مفاجئة على الوحدات العائمة للقوات المهاجمة المعادية، وهاجموا أهدافا محددة سلفا على السواحل الجنوبية للبلاد".
من جانبه، أوضح الأدميرال أمير سيد محمود موسوي، المتحدث باسم المناورات، بعض تفاصيل مراحل المناورات، قائلا: "تم بنجاح تنفيذ جمع المعلومات الإلكترونية والإشارات المضادة الإلكترونية للقوات المهاجمة باستخدام أنظمة التنصت والرصد للوحدات التكتيكية والساحلية، بواسطة مختلف طائرات الاستطلاع المسيرة من طراز "أبابيل 3"، و"ياسر"، و"صادق"، و"مهاجر 4" و"سيمرغ"، وطائرات استطلاع مختلفة بما في ذلك P3F وRF4 وBoeing 707".
وأضاف: "هذه الألوية تستخدم مجموعة متنوعة من المعدات والأسلحة، بما في ذلك الزوارق السريعة والسفن الهجومية والغواصات وراجمات الصواريخ وذلك باستخدام مبدأ الهجوم المفاجئ حيث دمرت وحدات العدو الافتراضي"، مشيرا إلى أن "مشاة البحرية وبالرغم من مختلف العوائق الطبيعية قاموا بالتصدي في وجه العمليات الهجومية الثقيلة للوحدات المهاجمة في دور العدو، من خلال إتقان الاستراتيجيات القتالية والاستخبارات والمراقبة العملياتية للوحدات المتسللة، ومنع أي أنشطة عملياتية واستطلاع استخباراتي للعدو وبدعم من وحدات الدفاع الساحلي، تم اطلاق نيران المدفعية الخفيفة والثقيلة على أهداف محددة سلفا، وفي وقت قصير جدا تمكنوا من منع الوحدات المهاجمة من التقدم".
تابع
الأكثر قراءة
واعدها ومارسَ معها الجنس في بيتها الزوجي ثم حصل ما حصل
Lebanon 24
واعدها ومارسَ معها الجنس في بيتها الزوجي ثم حصل ما حصل
03:30 | 2021-11-07
07/11/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن اغتيالات في لبنان.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
كلامٌ عن اغتيالات في لبنان.. ما حقيقته؟
13:53 | 2021-11-06
06/11/2021 01:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
Lebanon 24
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
12:06 | 2021-11-07
07/11/2021 12:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير علمي عن لبنان يحذر من كارثة بشأن الثلوج.. هذا ما سنواجهه
Lebanon 24
تقرير علمي عن لبنان يحذر من كارثة بشأن الثلوج.. هذا ما سنواجهه
06:30 | 2021-11-07
07/11/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكهرباء والغاز والمازوت مجانا في هذه البلدة
Lebanon 24
الكهرباء والغاز والمازوت مجانا في هذه البلدة
08:01 | 2021-11-07
07/11/2021 08:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2021-11-07
مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لمناقشة الاستيطان الإسرائيلي
13:00 | 2021-11-07
مسؤولة سابقة بالبيت الأبيض تحذر من "سيناريو مرعب" داخل أميركا
12:30 | 2021-11-07
الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات في ليبيا
12:00 | 2021-11-07
في أكثر مناطق العالم تشديداً لقيود كورونا.. كيف يعيش الناس؟
11:30 | 2021-11-07
"طالبان" تعلن إطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى أفغانستان
11:23 | 2021-11-07
الاتحاد الأوروبي يطالب بمعاقبة مدبري محاولة اغتيال الكاظمي ويشدد على أهمية الحوار في العراق
فيديو
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
08:00 | 2021-11-07
07/11/2021 20:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
08:30 | 2021-11-04
07/11/2021 20:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
16:00 | 2021-11-03
07/11/2021 20:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact