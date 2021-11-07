الجيش الإيراني يبدأ مناورات برمائية وينفذ هجوماً في سواحل مكران (فيديو)

انطلقت اليوم الأحد مناورات برمائية للجيش الإيراني باسم "ذو الفقار 1400"، بسواحل مكران جنوب شرق البلاد، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والقوة البحرية والدفاع الجوي والقوة الجوية.وأشارت وكالة "فارس" إلى أن الجيش الإيراني نفذ المراحل الرئيسية من المناورات المشتركة "ذو الفقار 1400"، بالاسم المقدس "يا رسول الله"، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والوحدات الميكانيكية ومنظومات الدفاع الجوي والسفن البحرية والغواصات بدعم من مقاتلات ومسيرات القوة الجوية في المنطقة العامة لسواحل مكران.وبحسب "فارس"، فقد "نفذ مشاة البحرية ومغاوير القوة البرية بالجيش الإيراني، عملية إنزال مشتركة على مواقع العدو في اطار مناورات "ذو الفقار 1400"، كما تم تنفيذ العملية المشتركة بواسطة هجوم القوات المحمولة جوا من قبل مشاة البحرية ومغاوير القوة البرية على سواحل العدو لنشر القوات والمعدات والاستيلاء على رأس الجسر والتقدم نحو المنطقة المحددة سلفا، وفي هذه المرحلة من المناورات قامت كتائب مشاة البحرية برفقة وحدات من القوات البرية للجيش بشن هجمات مفاجئة على الوحدات العائمة للقوات المهاجمة المعادية، وهاجموا أهدافا محددة سلفا على السواحل الجنوبية للبلاد".من جانبه، أوضح الأدميرال أمير سيد محمود موسوي، المتحدث باسم المناورات، بعض تفاصيل مراحل المناورات، قائلا: "تم بنجاح تنفيذ جمع المعلومات الإلكترونية والإشارات المضادة الإلكترونية للقوات المهاجمة باستخدام أنظمة التنصت والرصد للوحدات التكتيكية والساحلية، بواسطة مختلف طائرات الاستطلاع المسيرة من طراز "أبابيل 3"، و"ياسر"، و"صادق"، و"مهاجر 4" و"سيمرغ"، وطائرات استطلاع مختلفة بما في ذلك P3F وRF4 وBoeing 707".وأضاف: "هذه الألوية تستخدم مجموعة متنوعة من المعدات والأسلحة، بما في ذلك الزوارق السريعة والسفن الهجومية والغواصات وراجمات الصواريخ وذلك باستخدام مبدأ الهجوم المفاجئ حيث دمرت وحدات العدو الافتراضي"، مشيرا إلى أن "مشاة البحرية وبالرغم من مختلف العوائق الطبيعية قاموا بالتصدي في وجه العمليات الهجومية الثقيلة للوحدات المهاجمة في دور العدو، من خلال إتقان الاستراتيجيات القتالية والاستخبارات والمراقبة العملياتية للوحدات المتسللة، ومنع أي أنشطة عملياتية واستطلاع استخباراتي للعدو وبدعم من وحدات الدفاع الساحلي، تم اطلاق نيران المدفعية الخفيفة والثقيلة على أهداف محددة سلفا، وفي وقت قصير جدا تمكنوا من منع الوحدات المهاجمة من التقدم".