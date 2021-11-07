وزير إيراني: المشاكل المعيشية تمس حتى الوزراء

تطرق وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإيراني، حجت الله عبد الملكي، اليوم الأحد، إن سوء الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية في البلاد.وقال حجت الله عبد الملكي في حديث للتلفزيون الإيراني إن الأزمة لا تقتصر على العمال والموظفين فقط بل تشمل حتى كبار المسؤولين والمستشارين والوزراء في الحكومة.وأضاف أن "الوزراء أنفسهم يعانون مشاكل معيشية بسبب الأوضاع الاقتصادية والتضخم الحاصل في البلاد".وأجاب وزير العمل الإيراني ردّا على سؤال حول معرفته بالقدرة الشرائية للعمال "لماذا تقول العمال؟ حتى أرباب العمل وكبار المديرين التنفيذيين والمستشارين، وحتى نحن (الوزراء) لدينا مشاكل معيشية".وأرجع وزير العمل الوضع إلى "الظروف الاقتصادية والتضخم المفروض على اقتصاد البلاد في السنوات الأخيرة".وفي أواخر تشرين الأول الماضي، أصدر مركز الإحصاء الإيراني تقريرا جديدا عن التضخم، وأعلن فيه أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات في البلاد خلال 12 شهرا حتى تشرين الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (التضخم السنوي) ارتفعت بنسبة 61.4%، وهو رقم قياسي جديد في تضخم أسعار الغذاء.