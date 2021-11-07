آخرها عملية استهداف الكاظمي.. 7 محاولات لقتل حكام بـ3 قارات في 2021

نشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" تقريراً تحت عنوان: "7 محاولات لقتل حكام بـ3 قارات في 2021"، وجاء فيه:

وتوزعت خطط التخلص من الحكام على أفغانستان والعراق في آسيا، ومالي وتونس ومدغشقر في إفريقيا، وهاييتي في أميركا الوسطى، وتوصف عادة هذه العمليات بأن "الجبن" هو الدافع الأول لمنفذيها الذين عجزوا عن الإصلاح الذي يطلبونه بالطرق المشروعة.فجر الأحد، استهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة بغداد.وفي مقطع فيديو عقب نجاته، قال الكاظمي إن الصواريخ والمسيرات الجبانة لا تبنى أوطانا ولا تبنى مستقبلا.وهذه العملية سبقها 6 استهدافات لحياة الرؤساء، 4 منها في تموز، واثنتان في نيسان وحزيران.في ليل 17 - 18 نيسان، توجه الرئيس التشادي، إدريس ديبي على رأس قوة من الجيش لملاقاة ميليشيات "جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد" شمال البلاد، التي تهدد باقتحام العاصمة أنجمينا وإزاحة ديبي، وحقق انتصاراً في معارك، إلا أنه سقط قتيلا بنيرانها، وأعلنت الحكومة وفاته 20 نيسان.أعلنت تونس في 17 حزيران فتح تحقيق حول مخطط اغتيال الرئيس قيس سعيد الذي اتهم أطرافا لم يسمها بالتعاون مع الخارج لإزاحته من الحكم قائلا: "من كان وطنيا مؤمنا بإرادة الشعب لا يذهب للخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى ولو بالاغتيال".في الأسبوع الأول من تموز، أعلنت هايتي أن الرئيس جوفينيل مويس اغتيل في هجوم مسلح نفذه مرتزقة أجانب تسللوا إلى مقر إقامته، فيما أصيبت زوجته مارتين مويس.سقطت 3 صواريخ في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الأفغانية كابل، قبل دقائق من بدء الرئيس السابق أشرف غني إلقاء خطابه بمناسبة عيد الأضحى، بينما الرئيس يؤدي صلاة العيد في 20 تموز.وتبنت حركة طالبان العملية، وبعد أقل من شهر سيطرت على البلاد، وهرب الرئيس غني للخارج.وفي ذات اليوم، تعرض الرئيس العقيد آسيمي غويتا في دولة مالي لمحاولة اعتداء بالسلاح الأبيض وهو يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد بالعاصمة باماكو.وفي كلمة بعد نجاته عبر التلفزيون قال: "هنالك دوما من يعبرون عن استيائهم، وهنالك أيضا من يحاولون في كل مرة القيام بتصرفات لضرب الاستقرار في مالي، ولكنها تبقى أحداثا معزولة، وتمت السيطرة على الأمور بسرعة"بعدها بيومين، أعلنت مدغشقر إحباط محاولة اغتيال للرئيس أندريه راجولينا وتوقيف "مواطنين وأجانب" المشتبه بتورطهم، بينهم فرنسيان.وتولى راجولينا رئاسة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي 2019 بعد انتخابات شهدت منافسة قوية وطعنا أمام المحكمة الدستورية من منافسه.