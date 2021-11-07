الحكومة الكويتية تقر مشروعات مراسيم العفو عن بعض المعارضين تمهيدا لرفعها لأمير البلاد

أقر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأحد، مشروعات المراسيم اللازمة لإصدار عفو عن بعض المعارضين الكويتيين الصادر ضدهم أحكام سابقة، تمهيدا لرفعها إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح من أجل الموافقة عليها.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان، إن رئيس الوزراء، صباح خالد الحمد الصباح، أحاط في مستهل اجتماع المجلس اليوم علما بالكتاب الوارد من وزير شؤون الديوان الأميري، محمد عبد الله، بشأن التقرير الخاص بشروط وضوابط العفو عن بعض المعارضين الكويتيين الصادر ضدهم أحكام.