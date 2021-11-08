عربي-دولي

طلبوا من الركاب المغادرة.. إحراق حافلة في إيرلندا الشمالية

Lebanon 24
08-11-2021 | 00:00
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اختطف أربعة رجال حافلة في إيرلندا الشمالية وأضرموا فيها النار، الأحد، وفقا لما أعلنت السلطات المحلية. 

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا حول واقعة سرقة للحافلة في ضواحي بلفاست في حوالي الساعة الثامنة مساء الأحد، ولم ترد معلومات عن وقوع أي إصابات. 

وصعد أربعة رجال على متن الحافلة وأمروا ركابها بالمغادرة قبل إشعال النار فيها. 

وأعلنت الشرطة، في بيان، إغلاق شارع "تشيرتش" الذي وقعت فيه الحادثة، وطلبت من العامة تجنب المنطقة. 

وكان رجلان مقنعان خطفا حافلة أخرى تحت تهديد السلاح، الأسبوع الماضي، وأضرما فيها النار. وذكرت وسائل الإعلام المحلية آنذاك أن الحادثة مرتبطة بالتوتر حول المحددات التجارية التي يفرضها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". 

وحذّرت المفوضية الأوروبية، الجمعة، من "العواقب الوخيمة" لتعليق بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي يحدد العلاقات في مرحلة ما بعد "بريكست" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بعد اجتماع بين المفاوضين في بروكسل.

وعبّرت المفوضية عن أسفها لعدم إحراز "تقدم" من جانب لندن بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي قدم قبل ثلاثة أسابيع لمحاولة حل صعوبات نقل البضائع بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية.

وبحسب بروكسل، ستخفف تلك الاقتراحات بشكل كبير من عمليات التدقيق في منتجات حماية المحاصيل والإجراءات الجمركية لمجموعة واسعة من السلع المخصصة للاستهلاك في إيرلندا الشمالية فقط ولن تدخل السوق الأوروبية الموحدة.

وأبقى هذا البروتوكول المقاطعة البريطانية ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وفي السوق الأوروبية الموحدة تجنّبا لإقامة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكانت الحدود قد شهدت أعمال عنف دامية خلال النزاع الطائفي الذي اندلع بين الوحدويين المؤيدين للمملكة المتحدة والقوميين المؤيدين لإيرلندا، والذي انتهى في العام 1998.
المصدر: الحرة
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