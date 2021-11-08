عربي-دولي

تهديدات "بوجود قنابل" في جامعات أميركية.. الشرطة تعلن عودة الأمور لطبيعتها

Lebanon 24
08-11-2021 | 00:30
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رفعت الشرطة في ثلاث جامعات أميركية مرموقة حالة التأهب بعد أن تلقت بلاغات بوجود قنابل في مواقع عدة، يوم الأحد. 

وأعلنت الشرطة أن النشاطات ستعود لطبيعتها بعد أن أعلن إخلاء مبان في جامعتي "كورنويل" و"كولومبيا" في نيويورك، و"بروان" في رود آيلند. 

وتلقت الجماعات مكالمات هاتفية تضمنت تهديدات بوجود قنابل في مبانيها. 

وبعد ساعات على إخلاء عدد من المباني، قالت الشرطة إن البلاغات "لم تكن ذات مصداقية". 

ولم يتضح إن كانت التهديدات ضد الجامعات الثلاث مرتبطة. 

وفي سلسلة من التغريدات، الأحد، وجهت جامعة "كورنويل" في إيثيكا الطلاب وفرق العمل والزوار بمغادرة كلية القانون ومبانٍ أخرى، بالإضافة إلى تجنب مركز الحرم الجامعي بعد أن تلقت الشرطة المحلية مكالمة أبلغت عن وجود قنابل في تلك المواقع. 

وطلبت الجامعة من الطلاب، البالغ عددهم 21 ألفا، عدم الاتصال بالشرطة إلا في حالة الطوارئ. 

كما أخلت جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، التي تحوي 31 ألف طالب، ثلاثة مبانٍ بعد حصولها على تهديدات بوجود قنابل، وفقا لما ذكرته صحيفة الجامعة. 

ودعت الجامعة إلى تجنب تلك المباني حتى إشعار آخر، وفقا لما ذكرته الصحيفة في تغريدة. 

والجمعة، تلقت جامعة "ييل" في ولاية كونيتيكت، تهديدات بوجود قنابل، لكن اتضح في وقت لاحق أنها لم تكن ذات مصداقية. 
المصدر: الحرة
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