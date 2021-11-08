"ذا غارديان": ترامب أمل جو بايدن الأفضل للإحتفاظ بالسلطة!

إن كانت هناك حقيقة بديهية للسياسة الأميركية الحديثة، فهي أن الحظ الجيد أمر عابر. بعد عام تقريبًا من هزيمة جو بايدن دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، تعرض حزبه الديمقراطي لضربة جسدية في يوم الانتخابات 2021. في فرجينيا، خسر الحاكم الديمقراطي السابق تيري ماكوليف أمام المرشح الجمهوري، جلين يونغكين، حيث فاز الجمهوريون في كل سباق على مستوى الولاية وسيطروا على مجلس مندوبي الولاية. في نيوجيرسي، بالكاد تمسك الحاكم الحالي، فيل مورفي، بالولاية التي حققت فوزاً لحزب بايدن بـ16 نقطة. في غضون ذلك، هُزم الرئيس الديمقراطي القوي لمجلس شيوخ ولاية نيوجيرسي على يد سائق شاحنة جمهوري أنفق عدة آلاف من الدولارات على حملته الانتخابية. هل هذا يعني أن ازدهار بايدن قد اضمحل وأميركا في طريقها إلى ولاية رئاسية جديدة تحت حكم ترامب؟

بحسب صحيفة "ذا غارديان البريطانية" التي اوردت هذه الوقائع فانه "من السابق لأوانه معرفة ذلك، لكنه لا يبدو الامر رائعا بالنسبة للديمقراطيين، على الرغم من إقرار مجلس النواب لمشروع قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار يوم الجمعة. بينما كانت وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالحماسة حول سبب ضعف أداء الحزب في فرجينيا ونيوجيرسي، فإن الواقع أكثر مللاً. إن التصنيفات الداعمة للرئيس لها تأثير سلبي على مرشحي الحزب، وفي الوقت الحالي، لا يحظى بايدن بشعبية كبيرة. معدلات الدعم، في هذه المرحلة من رئاسته، هي الأدنى في تاريخ الاقتراع الحديث، باستثناء الرئيس السابق، دونالد ترامب. منذ نهاية آب الماضي، عانى بايدن من قصة إخبارية سيئة تلو الأخرى. فصورة الانسحاب الأمريكي المخزي من أفغانستان ألقت بظلالها على رئاسته وثقبت هالة كفاءته. مع استقرار التطعيمات ضد وباء كورونا، بدأت الحالات في الارتفاع مرة أخرى، مما أجبر العديد من الأميركيين، الذين اعتقدوا قبل بضعة أشهر فقط أن الوباء سينتهي قريبًا، للعودة إلى ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي. في هذه الأثناء، في واشنطن، تشاجر الديمقراطيون في ما بينهم حول حجم أجندة بايدن "إعادة البناء بشكل أفضل"، وبدا الرئيس الذي تباهى بقدرته على إنجاز الأمور في واشنطن وكأنه متفرج عاجز".

وتابعت الصحيفة، "باختصار، لم يكن لدى هذا البيت الأبيض قصة جيدة يرويها منذ شهور، ودفعت كل من ولاية فيرجينيا ونيوجيرسي الثمن. ولكن إذا كان هناك جانب إيجابي واحد للديمقراطيين، فهو أن انتخابات التجديد النصفي بعد عام واحد وهناك متسع من الوقت لتصحيح الوضع. على الرغم من حجم القلق الذي يطغى على الكونغرس بشأن حزم الإنفاق الهائلة التي قدمها الرئيس والتي تقدر بالمليارات، فمن المرجح أيضًا أن يتم تمرير مشروع قانون ثانٍ كبير، لينضم إلى مشروع قانون البنية التحتية. سيخصص الثاني ما يقدر بنحو 1.75 تريليون دولار لبرامج شبكات الأمان الاجتماعي التي تشتد الحاجة إليها، كتوسيع نطاق مزايا الرعاية الطبية لكبار السن وتغطية الرعاية الطبية للمواطنين الأشد فقراً. كما تم تخصيص نصف تريليون دولار في الميزانية لمكافحة تغير المناخ. لن يؤدي إقرار كلا المشروعين إلى إثارة الناخبين الديمقراطيين فحسب ، بل يمكن أن يحفز مزيدًا من النمو الاقتصادي. في حين كان أيلول هو أسوأ شهر بالنسبة لحالات كورونا والوفيات منذ أن أصبحت اللقاحات متاحة بسهولة، كان هناك انخفاض كبير في الحالات الجديدة في تشرين الأول. ومع ذلك، فإن الجمع بين النمو الاقتصادي القوي والعودة إلى الوضع الطبيعي في فترة ما قبل الجائحة والنجاح التشريعي لن يضمن النجاح السياسي. في الواقع، نفس القوى السياسية التقليدية التي ساهمت في ضعف أداء الديمقراطيين يوم الثلاثاء ستؤثر على الحزب في العام المقبل".

وأضافت الصحيفة، "تاريخيًا، تعرض الحزب الحاكم للقصف في انتخابات التجديد النصفي، حيث خسر ما يعادل 26 مقعدًا في مجلس النواب. مع حصول الديمقراطيين على أغلبية ضئيلة للغاية في مجلس النواب، من الصعب تخيل أن الحزب سيتمكن من أن يتفوق على ذلك التاريخ. وبقدر ما تبدو أجندة بايدن التشريعية وكأنها فائزة للديمقراطيين، فإن الناخبين لا يكافئون دائمًا الحزب الحاكم لإنجاز الأمور، خاصة إذا لم يشعروا بذلك. في نهاية المطاف، ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للديمقراطيين بشأن انتخابات يوم الثلاثاء هو أن ناخبيهم خرجوا بأعداد كبيرة، لكنهم لم يتمكنوا من التغلب على الحماس الجمهوري الهائل. قد يتغير كل هذا في عام 2022، في حين سيكون من المحتمل أن يلعب ترامب دورًا أكثر بروزًا ويمكن للمرشحين الديمقراطيين استخدامه كوسيط لمهاجمة الجمهوريين. من المرجح أن يظل ترامب الهدية التي تستمر في العطاء للديمقراطيين، الوحش الحي والمتنفس تحت السرير الذي يبقي ناخبيهم مستيقظين في الليل. بقدر ما قد يرغب الديمقراطيون في الترشح على أجندتهم التشريعية، فإن شبح ترامب يمكن أن يكون أكثر إستراتيجياتهم فاعلية للحفاظ على السلطة وربما يكون أفضل أمل لبايدن لإعادة انتخابه. ومع ذلك، ستظل العوائق الهيكلية أمام النجاح الانتخابي قائمة، خاصة وأن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بقيادة جوي مانشين من وست فرجينيا، يبدو أنهم غير مستعدين لسن هذا النوع من الإصلاحات السياسية البعيدة المدى. علاوة على ذلك، من المرجح أن يستمر هجوم الجمهوريين بلا خجل على المعايير الديمقراطية وحقوق التصويت. إن طريق الديمقراطيين القصير الأمد وعر.