هجوم مسلح على شرطي في فرنسا.. و"تحييد" المهاجم

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الاثنين، إصابة شرطي بهجوم في مدينة كان.وقال دارمانان على "تويتر"، إن شرطيا أصيب بعد أن تعرض لهجوم بالسلاح في كان جنوب فرنسا.وأوضح المسؤول الفرنسي أنه "تم (تحييد) المهاجم، حسبما نقلت "رويترز".وبيّن الوزير أنه سيذهب إلى موقع الهجوم في وقت لاحق اليوم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.