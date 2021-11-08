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بعد محاولة اغتيال الكاظمي… قائد "فيلق القدس" في بغداد

Lebanon 24
08-11-2021 | 04:10
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وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، في زيارة غير معلنة، بعد ساعات على محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وعقد قاآني بعيد وصوله فجر الاثنين إلى العاصمة العراقية، بحسب ما أفادت مصادر لـ"العربية"، اجتماعًا مع قادة الفصائل، من دون ورود مزيد من التفاصيل.

أما "رويترز"، فلفتت إلى أن قاآني زار بغداد مساء الأحد واجتمع بمجموعة من قادة الفصائل الشيعية المسلحة، وتحدث عن ضرورة التهدئة وتخفيف التصعيد تجاه الكاظمي.


وأتت الزيارة بعد ساعات على استهداف منزل الكاظمي بطائرات مسيرة، كما بعد أيام على تصعيد متواصل من قبل أنصار تحالف الفتح الممثل السياسي لفصائل الحشد الشعبي ضد نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي.
المصدر: الحدث
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