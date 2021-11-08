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ألمانيا تسجل رقماً قياسياً بأعداد المصابين بـ"كورونا"

Lebanon 24
08-11-2021 | 07:00
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أعلنت ألمانيا، الاثنين، وصول أعداد المصابين بكوفيد-19 في البلاد، إلى أعلى مستوى مسجل حتى الآن، بسبب ما وصفه مسؤولون بـ"جائحة غير الملقحين".

وارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا بأوساط كل مئة ألف من سكان ألمانيا في الأيام السبعة الأخيرة، إلى 201.1، وهو رقم قياسي منذ ظهور الوباء.

ويتجاوز الرقم الجديد الذي نشره معهد "روبرت كوخ"، آخر معدل قياسي بلغ 197.6 في 22 كانون الأول 2020.

ويأتي الإعلان في وقت استقرت نسبة الأشخاص الذين تلقوا لقاحات كوفيد في البلاد عند أقل من 70 في المئة، فيما دعا مسؤولون السكان في الأيام الأخيرة إلى تلقي التطعيم.

وقال رئيس معهد "روبرت كوخ" لوثار فيلر الأربعاء: "بالنسبة لغير الملقحين، فهناك خطر شديد من احتمال إصابتهم في الشهور المقبلة".

وستفرض السلطات في ولاية ساكسونيا، حيث معدل الإصابات أعلى بمرتين من المعدل الوطني إذ يبلغ 491.3، قيودا جديدة على غير الملقّحين اعتبارا من الاثنين.

وسيمنع غير الملقحين من الجلوس في المساحات المغلقة في المطاعم والمقاهي أو حضور مناسبات في هكذا أماكن، إلا إذا أثبتوا أنهم تعافوا مؤخرا من كوفيد-19، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وتعد هذه القواعد الأكثر تشددا التي تفرض على غير المحصنّين في ألمانيا، علما أنه سيتم إعفاء الأطفال والأشخاص الذين لا يمكنهم تلقي اللقاحات لأسباب صحية.

ويأتي ارتفاع عدد الإصابات في ألمانيا في وقت تعيش حالة ضبابية سياسية في أعقاب انتخابات أيلول العامة.

واستبعدت أحزاب الائتلاف الحكومي المرتقب تشكيله بحلول مطلع كانون الأول، إلزام السكان بتلقي اللقاحات، وأكدت أنها لن تفرض تدابير إغلاق جديدة، على الأقل بالنسبة للملقّحين.
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