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صحيفة: الجيش الإسرائيلي يستخدماً تطبيقاً يسمح بتشخيص وجوه الفلسطينيين

Lebanon 24
08-11-2021 | 08:30
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أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأن الجيش الإسرائيلي عمل خلال العامين الأخيرين على تطوير تطبيق هاتفي يمكن الجنود من تشخيص وجوه فلسطينيين لمعرفة ما إذا كان يجب اعتقالهم.

وجاء في التقرير الصحفي الذي ينقل عن جنديين إسرائيليين سابقين اثنين قولهما: "إنه تم إجراء مسابقة في وحدات الجيش المعنية على التقاط صور لفلسطينيين في الضفة الغربية، مما شكل قاعدة بيانات كبيرة يستند التطبيق الهاتفي اليها".
 
وأضاف الجنديان أنه تم استخدام التطبيق الهاتفي "Blue Wolf" من أجل تشخيص الفلسطينيين.

ولم يعرف عدد الفلسطينيين الذين تم تشخيصهم من خلال هذا التطبيق، إلا أن العدد يصل الى الآلاف بحسب التقديرات.

وكشف الجنود الذين أجروا هذا الحوار مع منظمة "كسر الصمت" - وهي مجموعة مكونة من جنود خدموا في الجيش الإسرائيلي ويعارضون سياسة الجيش - عن هذا البرنامج، بشرط عدم الإفصاح عن هوياتهم خوفا من التداعيات الاجتماعية والمهنية.
 
وأوضحت المجموعة أنها ستنشر سلسلة التقارير في وقت لاحق.
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