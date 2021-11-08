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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها "حماس" نحو منطقة البحر
Lebanon 24
08-11-2021
|
07:30
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن اعتراض مسيرة تابعة لحركة حماس، اتجهت نحو منطقة البحر.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "اعترضت قوات الدفاع الجوي قبل قليل مسيرة تابعة لمنظمة "حماس" اجتازت نحو منطقة البحر".
وأضاف: "كانت المسيرة تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية طيلة الحادث..سيواصل جيش الدفاع حماية سماء إسرائيل وسكانها".
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