الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها "حماس" نحو منطقة البحر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن اعتراض مسيرة تابعة لحركة حماس، اتجهت نحو منطقة البحر.وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "اعترضت قوات الدفاع الجوي قبل قليل مسيرة تابعة لمنظمة "حماس" اجتازت نحو منطقة البحر".وأضاف: "كانت المسيرة تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية طيلة الحادث..سيواصل جيش الدفاع حماية سماء إسرائيل وسكانها".