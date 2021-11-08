عربي-دولي

تبون: حرب الجيل الرابع تستهدف الجزائر والمنطقة

Lebanon 24
08-11-2021 | 12:30
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حذر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون من وجود تهديدات ترمي لإضعاف البلاد من الداخل بما يعرف بحروب الجيل الرابع، ودعا لتفعيل دور الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في حل نزاعات المنطقة.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها تبون خلال مشاركته في ندوة البعثات الدبلوماسية والقنصلية اليوم الاثنين.

وقال تبون إن "هذا المخطط يستهدف إفريقيا"، وأضاف: "تواجهنا تحديات أكثر خطورة في محيطنا الجغرافي بأزمات متعددة الأبعاد لاسيما مع استئناف المواجهة العسكرية بين جبهة البوليساريو والاحتلال المغربي".

وأشار تبون إلى أن القمة العربية المقبلة ستعقد بالجزائر في مارس، وأنه ستجري دراسة ملف إصلاح الجامعة العربية، مشددا على ضرورة تنسيق العمل العربي المشترك لدعم القضية الفلسطينية، التي قال إنه يجب التقيد بالمبادرة العربية كأساس لحلها.

كما دعا لتعزيز العمل المشترك ودعم الأمن الإقليمي وإيجاد حلول في ليبيا والساحل، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية لا تزال تشهد تجاذبات ومنطقة الساحل رهينة حسابات دولية.

وأكد تبون على ضرورة التنسيق مع "الدول التي تشترك معنا في المواقف"، لحث الأمم المتحدة على لعب دورها في ملفي الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أنه يجب تقوية الاتحاد الإفريقي في مواجهة التهديدات الرامية إلى تشتيت وحدة صفه.

وحث تبون دبلوماسيي الجزائر على دعم ترشح البلاد لعضوية مجلس الأمن، وكذلك على "تعزيز علاقاتنا بروسيا والصين والولايات المتحدة خصوصا في الجانب الاقتصادي".

وقال إن "على أوروبا أن تعرف أننا لن نسمح لأي دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية"، مؤكدا اسعداد بلاده لبناء علاقات ثنائية على أساس الاحترام المتبادل.
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