إيران.. حظر صحيفة يومية نشرت صورة "يد" خامنئي

أعلن أمین لجنة الإشراف على الصحافة في إيران عن إلغاء امتياز صحيفة "كليد" بتصويت أعضاء اللجنة. وكانت الصحيفة قد نشرت في عدد يوم السبت 6 نوفمبر صورة ليد المرشد علي #خامنئي وهي ترسم خط الفقر في البلاد. pic.twitter.com/5cadrdSniM
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 8, 2021
أعلن أمین لجنة الإشراف على الصحافة في إيران عن إلغاء امتياز صحيفة "كليد" بتصويت أعضاء اللجنة. وكانت الصحيفة قد نشرت في عدد يوم السبت 6 نوفمبر صورة ليد المرشد علي #خامنئي وهي ترسم خط الفقر في البلاد. pic.twitter.com/5cadrdSniM