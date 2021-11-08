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سوريا.. ضربات إسرائيلية تستهدف مواقع في حمص

Lebanon 24
08-11-2021 | 13:06
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تصدت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الإثنين، لعدوان صاروخي شنتّه طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه مدينة حمص وسط البلاد.

وفي التفاصيل، فقد أفادت وكالة "سانا" بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص". بدوره، تحدث التلفزيون السوري عن عدوانٍ إسرائيلي استهدف ريف حمص الغربي وريف طرطوس وأن الدفاعات الجوية تصدت له.

من جهته، قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" إن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لصواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الأجواء اللبنانية، باتجاه بعض المواقع العسكرية بمحيط مدينة حمص وسط سوريا.

وكشف المصدر عن أن قواعد الدفاع الجوي في مناطق غرب البلاد، اعترضت معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.
 
ومع هذا، فقد أفادت "سانا" عن إصابة جنديين سوريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية جراء العدوان الاسرائيلي. 
 
أصيب جنديان سوريان بجروح، مساء الاثنين، من جراء قصف إسرائيلي جديد استهدف مواقع في وسط سوريا وغربها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.
 
 
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