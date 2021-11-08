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سعيد: من لفظهم التاريخ يبحثون عن القمامة والمزابل لأنهم في مزبلة التاريخ

Lebanon 24
08-11-2021 | 14:00
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شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن مدينة صفاقس منكوبة بيئيا بسبب الصراعات، وأن أطرافا تعد اليوم العدة لمنع رفع القمامة في مدينة تونس.
وقال سعيد إن هؤلاء لا يعيشون إلا بالأزمات والافتراءات، ثم يعطونها غطاء قانونيا. 
وفي توصيفه للوضع في صفاقس، قال الرئيس التونسي إن الأمر فيه جانب موضوعي، لكن تراكمت الأسباب لسنوات طويلة أدت إلى هذا الوضع البيئي الذي يعرفه الجميع.
وأضاف: "ليعلم التونسيون أن هذا الأمر فيه جانب مصطنع، من لفظهم التاريخ يبحثون عن القمامة والمزابل لأنهم في مزبلة التاريخ".
وقال: "ليعلم الجميع أن السلطة المحلية والتدبير الحر في إطار دولة موحدة إسمها الدولة التونسية ونظامها الجمهورية التونسية، ويعتقد كثيرون أن تونس صارت مقاطعات يحكمها كل واحد كما يريد وكما يشاء".
وأمر الرئيس وزير الداخلية بالتدخل الفوري لوضع حد للأوضاع السائدة في مدينة صفاقس.
المصدر: روسيا اليوم
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