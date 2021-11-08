عربي-دولي

تركيا.. هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب قضاء ميرام بولاية قونية

Lebanon 24
08-11-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-884129-637720035013318100.jpg
Doc-P-884129-637720035013318100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت مصادر إعلامية تركية أن هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضربت قضاء ميرام بولاية قونية وسط البلاد.
وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن "مركز الهزة وقع على عمق بلغ 10.61 كيلو متر تحت سطح الأرض".
ولم تكشف السلطات المحلية حتى اللحظة، ما إذا خلف الزلزال خسائر مادية أو بشرية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2021-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:47 | 2021-11-08
16:30 | 2021-11-08
16:30 | 2021-11-08
16:26 | 2021-11-08
16:00 | 2021-11-08
15:30 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website