عربي-دولي

الأمم المتحدة: خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية حقيقي تماما

Lebanon 24
08-11-2021 | 16:26
A-
A+
Doc-P-884144-637720109388615508.jpg
Doc-P-884144-637720109388615508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو يوم الاثنين إن الصراع المستمر منذ عام في إقليم تيغراي الإثيوبي، بلغ مستويات "كارثية".

وأضافت ديكارلو في مجلس الأمن الدولي أن خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية، خطر داهم.

وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب بإنهاء القتال في إثيوبيا وإعلان وقف دائم لإطلاق النار، والشروع في المفاوضات بين طرفي النزاع.

وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء احتدام الاشتباكات المسلحة واتساع نطاقها في شمال إثيوبيا.

كما دعا المجلس "للكف عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسامات".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، بعد تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.

وفي وقت سابق أعلن التحالف الجديد الذي شكلته تسع جماعات متمردة في إثيوبيا عن تمسكه بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، في حين أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، بعد تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو أديس أبابا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2021-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2021-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:47 | 2021-11-08
16:30 | 2021-11-08
16:30 | 2021-11-08
16:00 | 2021-11-08
16:00 | 2021-11-08
15:30 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website