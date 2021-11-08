حريق في مدرسة بالنيجر يتسبب في مقتل 25 طفلاً

افاد مجلس الوزراء في بيان بأن 25 طفلاً على الأقل في مدرسة ابتدائية لقوا حتفهم حين شب حريق في فصول مدرستهم المسقوفة بالقش في جنوب النيجر اليوم الاثنين.وقال البيان ان 14 طفلا آخرين أصيبوا بجراح، بينهم خمسة حالتهم حرجة.وتقع المدرسة في بلدة مارادي على بعد أكثر من 600 كيلومتر شرقي العاصمة نيامي.