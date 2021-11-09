"نملك حق الدفاع عن شركائنا".. البنتاغون يندد بمحاولة اغتيال الكاظمي

أدان المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مؤكدا أن الولايات المتحدة تملك الحق في تقديم المساعدة في الدفاع عن الشركاء العراقيين.وجدد كيربي، في إفادة صحفية، التأكيد على أن القوات الأميركية تملك الحق في الدفاع عن نفسها والمساعدة في الدفاع عن الشركاء العراقيين.وفي حين امتنع المتحدث عن تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، أكد أن هناك مجموعات متعددة مدعومة من إيران، تعمل داخل العراق وقادرة على شن مثل هذه النوع من الهجمات.وتعرض منزل رئيس الوزراء العراقي، فجر الأحد، لهجوم نفذته طائرتان مسيرتان انطلقتا من شمال شرق البلاد.من جهة أخرى، أعرب كيربي عن قلق الولايات المتحدة المتزايد بشأن القدرات العسكرية التي تواصل الصين تطويرها، مضيفا أن هذا القلق انعكس بشكل واضح وشفاف في التقرير السنوي الذي أصدره البنتاغون حول قدرات الصين العسكرية، الأسبوع الماضي.