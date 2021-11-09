عربي-دولي

"نملك حق الدفاع عن شركائنا".. البنتاغون يندد بمحاولة اغتيال الكاظمي

Lebanon 24
09-11-2021 | 00:00
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أدان المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مؤكدا أن الولايات المتحدة تملك الحق في تقديم المساعدة في الدفاع عن الشركاء العراقيين.

وجدد كيربي، في إفادة صحفية، التأكيد على أن القوات الأميركية تملك الحق في الدفاع عن نفسها والمساعدة في الدفاع عن الشركاء العراقيين.

وفي حين امتنع المتحدث عن تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، أكد أن هناك مجموعات متعددة مدعومة من إيران، تعمل داخل العراق وقادرة على شن مثل هذه النوع من الهجمات.  

وتعرض منزل رئيس الوزراء العراقي، فجر الأحد، لهجوم نفذته طائرتان مسيرتان انطلقتا من شمال شرق البلاد. 

من جهة أخرى، أعرب كيربي عن قلق الولايات المتحدة المتزايد بشأن القدرات العسكرية التي تواصل الصين تطويرها، مضيفا أن هذا القلق انعكس بشكل  واضح وشفاف في التقرير السنوي الذي أصدره البنتاغون حول قدرات الصين العسكرية، الأسبوع الماضي.
وأشار كيربي أيضا إلى القلق من السلوك الذي تنتهجه الصين في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، إضافة إلى التكتيكات الاقتصادية التي تستخدمها كأداة ضغط في جميع أنحاء العالم.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون أن الولايات المتحدة تواصل تطوير القدرات لتأمين الموارد والاستراتيجية الصحيحة للتعامل مع التحدي المتسارع الذي تفرضه جمهورية الصين الشعبية.

كما أعرب كيربي عن قلق وزارة الدفاع مما وصفها بـ "التحركات المقلقة" من قبل روسيا حول أوكرانيا.

وجدد كيربي الدعوة لموسكو إلى الالتزام باتفاقيات مينسك واحترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، وطالب كيربي روسيا بتوضيح نواياها تجاه أوكرانيا.

من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الاثنين، أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها وبالتنسيق مع الحكومة العراقية بالرد على الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي، في الوقت والمكان اللذين تختارهما.

لكن برايس استطرد قائلا "إنه وقبل الحديث عن الرد سنترك التحقيق الذي تجريه السلطات العراقية يتقدم وسنواصل التشاور عن قرب مع شركائنا العراقيين".

وأضاف "إذا حددوا أن قدراتهم وإمكانياتهم غير كافية فإننا مستعدون وبكل سرور لتقديم أي مساعدة وسنحدد سوياً الخطوات المقبلة".
المصدر: الحرة
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