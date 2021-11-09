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لواء "ناحال" الإسرائيلي ينهي أكبر تدريب له.. مواجهة محتملة مع حزب الله!

Lebanon 24
09-11-2021 | 01:00
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ذكر موقع "ماكو" الإسرائيلي بأن لواء "ناحال" أنهى أكبر تدريب له في السنوات الـ5 الأخيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة محتملة مع "حزب الله".

 

وأضاف الموقع أنه إلى جانب التدريب العادي لفرق اللواء العسكري بالتعاون مع فرق مدرعة وهندسية ومدفعية عملت معا في مواجهة موقع محصن مفترض لحزب الله، عززت فرقة "الكشف-هجوم" بطواقم جمع معلومات وقوات احتياط من فرق أخرى.

 

وتابع أن أكثر من 7 طواقم تمتلك قدرات متنوعة تدربت على رصد العدو وتدميره بإغلاق دوائر النار، إن كان بمساعدة فرق اللواء والمدرعات والمدفعية من الجو أو حتى من البحر.

 

ونقل الموقع عن قائد عسكري لإحدى الكتائب قولة :"اللواء لم يتدرب من قبل على تحديات في الشمال بهذا الحجم منذ خمس سنوات، التقنيات مثل الكشف والهجوم لم تكن مستخدمة في حينه، حاليا استخدمنا قدرات ووسائل جديدة ككتيبة ولواء، لم يسبق أن شهدناها بهذه الصورة".

المصدر: روسيا اليوم
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