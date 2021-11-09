ألمانيا تطالب بـ"إجراءات" لوقف تدفق المهاجرين من بيلاروسيا

طالبت ألمانيا، الثلاثاء، المفوضية الأوروبية بـ"أخذ إجراءات" للحدّ من تدفّق المهاجرين من بيلاروسيا إلى جارتها بولندا العضو في الاتّحاد الأوروبي.وقال وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، لصحيفة "بيلد" إنّ تدفّق المهاجرين مشكلة "لا تستطيع بولندا أو ألمانيا التعامل معها بمفردهما".وأضاف "يجب أن نساعد الحكومة البولندية على تأمين حدودها الخارجية. في الواقع هذا الأمر ينبغي أن يكون من مهام المفوضية الأوروبية، وأنا أطالبها الآن بأخذ إجراءات".ووجّه الوزير الألماني نداءه هذا، بعد أن أعلنت بولندا أنّها صدّت محاولة قام بها مئات المهاجرين لعبور حدودها بشكل غير قانوني من بيلاروسيا، محذّرة في الوقت ذاته من أنّ آلافاً غيرهم يحتشدون بالقرب من هذه الحدود التي تُعتبر جزءاً من الحدود الخارجية للاتّحاد الأوروبي.وكان المتحدّث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، وجّه تحذيراً شديد اللهجة، الإثنين، وقال: "نخشى حصول تصعيد لهذا النوع من الأعمال على الحدود البولندية في المستقبل القريب وأن يكون ذا طبيعة مسلّحة".وأكّد الوزير الألماني أنّ بلاده تؤيّد قرار جارتها بناء جدار على حدودها مع بيلاروسيا.وقال: "لا يمكننا انتقادها (...) على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".وأضاف "ليس باستخدام الأسلحة النارية بالطبع، ولكن بوسائل أخرى متاحة".ويتّهم الاتحاد الأوروبي، الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من الاتحاد الأوروبي، وذلك ردّاً على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد القمع الوحشي الذي مارسه نظامه بحقّ المعارضة.وشهدت ألمانيا زيادة حادّة في أعداد المهاجرين الآتين من بيلاروسيا عبر جارتها بولندا.وفي أكتوبر، بلغ عدد هؤلاء المهاجرين حوالي 5000 شخص، وفقاً للسلطات الألمانية.وردّت برلين على هذه الموجة من الهجرة بتشديد الرقابة على الحدود ونشر المزيد من عناصر الشرطة.وقال ستيفان ماير، المسؤول الكبير في وزارة الداخلية الألمانية، لصحيفة "بيلد" إنّه "يمكن لألمانيا أن ترسل بسرعة كبيرة قوات شرطة لمساعدة بولندا إذا ما رغبت الأخيرة في ذلك".