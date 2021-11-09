"مجرد بداية لصراع طويل".الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل في أوجها!

بات واضحاً أن الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران أصبحت في أوجها، على الرغم من أن أيا من الجانبين لم يتحمل مسؤولية الهجمات الأخيرة. أصبحت الأمور أكثر وضوحًا عندما وجد مئات الآلاف من الإيرانيين أنفسهم غير قادرين على ملء خزانات الوقود في سياراتهم بسبب خلل في الكمبيوتر في شبكة إمداد رئيسية، وقد تبين لاحقًا أن سبب الخلل الرئيسي هو هجوم إلكتروني.وبحسب موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، "على الرغم من أن إيران وإسرائيل لديهما العديد من الأعداء، إلا أن قلة قليلة من هؤلاء الأعداء قادرة على شن هجمات واسعة النطاق ودقيقة وفعالة على أي من البلدين، باستثناء بعضهم البعض بالطبع. وعلى الرغم من أنه لم يصدر أي اعتراف رسمي من قبلهما، فقد أكدت دول أخرى مسؤوليتها عن الهجمات. فلا يحتاج أي منهما إلى تأكيد رسمي من بعضهما البعض لمعرفة من المسؤول. لم تتوقف مثل هذه الهجمات منذ أكثر من عقد، ولكن في العامين الماضيين تم استهداف أهداف مدنية من كلا الجانبين. بعد وقت قصير من تفشي جائحة كورونا، هاجم الإيرانيون أنظمة ستة مرافق للمياه والصرف الصحي في إسرائيل، وقد حددت تل ابيب على الفور مكان الضرر وقامت بإصلاحه".وتابع الموقع، "جاء الرد في غضون أسابيع قليلة عندما تعرضت مرافق الكمبيوتر في بندر عباس، أكبر موانئ إيران، لهجوم إلكتروني إسرائيلي. قبل ثلاثة أشهر، استهدف مهاجمون مجهولون نظام الكمبيوتر للسكك الحديدية الإيرانية بطريقة مشابهة للهجوم على شبكة البنزين الأسبوع الماضي، مما تسبب في إلغاء آلاف القطارات. وجاء رد إيران هو استهداف الأنظمة في "مستشفى هيلل يافا" في الخضيرة. وكان هذا الهجوم أكثر خطورة من الهجمات السابقة، فقد أجبر طاقم المستشفى على العمل يدوياً، ما عرض حياة السكان للخطر. يُعتقد أن الهجوم على شبكة الإمداد بالبنزين كان رداً على هجوم المستشفى، فقد كان حاداً وواسع الانتشار وذات مغزى. مع استمرار الأفعال وردود الأفعال، يُعتقد أن هذه الهجمات هي مجرد بداية لصراع طويل. صحيح أن الأرواح البشرية لا تُفقد عمومًا في الحرب الإلكترونية. ويستخدم الاسرائيليون ، على وجه الخصوص، إجراءات أمان صارمة. لكن الهجمات الإيرانية أصبحت أكثر تعقيدًا، مثل الهجوم على شبكة الكهرباء وخوادم الإنترنت، مما تسبب في أضرار جسيمة للقطاع المصرفي. ستكون الأمور أكثر خطورة إذا اضطر الإسرائيليون إلى شراء مولدات الطوارئ، أو تأمين نسخ احتياطية من ملفات الكمبيوتر الخاصة بهم خوفًا من اختراق إيراني لها".وأشار الموقع إلى أن "الإسرائيلي قد حذر من أنه بلاده غير مستعدة لهجمات إلكترونية قد تتسبب في سقوط قتلى. مع تزايد الهجمات المتبادلة، هناك مخاوف مماثلة في إسرائيل من أنها ليست مستعدة لزيادة وتيرة الهجمات الإيرانية ضد المواقع المدنية والعسكرية مع احتمال حدوث الكثير من الأضرار والخسائر الفادحة. صحيح أن الهجمات الإسرائيلية على أهداف إيرانية قد تكون أكثر دموية، لكن الجانب الاسرائيلي يخشى أن الهجمات الإيرانية قد تشل اقتصاده وقدراته الفنية، سواء في البنوك أو المستشفيات أو المؤسسات التجارية أو البنية التحتية. إن الهجمات الإلكترونية على مختلف المواقع الإلكترونية ومستشفى هيلل يافا، تكشف عدم استعداد إسرائيل لمثل هذه الهجمات. في الواقع، كدولة، فإن إسرائيل معرضة بشدة للهجمات الإلكترونية. هناك أدلة على وقوع 245000 هجوم إلكتروني وجرائم إلكترونية منذ عام 2019، بما في ذلك التشهير والتحرش الجنسي والسرقة. يمكن أن تكون الهجمات الإلكترونية مميتة إذا أدت إلى تلوث مياه الشرب، أو استهدفت أنظمة العمليات في مناطق حساسة مثل الصواريخ أو الأسلحة الأخرى".وختم الموقع، "فيما لا يريد أي من الطرفين حقاً التصعيد من حدة هذه الحرب الإلكترونية وأخذها في اتجاه مواجهة شاملة، فإن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الهجمات الإسرائيلية. فهي تملك فرق من المخترقين جاهزة للرد على إسرائيل بشكل متكرر، لكن الأمر ليس شبيهاً بلعبة فيديو، فالمخاطر كبيرة وقد تكون لها عواقب وخيمة. في الوقت الحالي، تتمتع إسرائيل بتفوق واضح على إيران في هذه الحرب الإلكترونية. لكن كما حدث في مراحل سابقة من مواجهاتهم، يتعلم الإيرانيون، ويحسنون قدراتهم، ومستعدون للرد على الهجمات الإسرائيلية".