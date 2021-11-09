26
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
19
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
خاص
"مجرد بداية لصراع طويل".الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل في أوجها!
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
09-11-2021
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بات واضحاً أن الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران أصبحت في أوجها، على الرغم من أن أيا من الجانبين لم يتحمل مسؤولية الهجمات الأخيرة. أصبحت الأمور أكثر وضوحًا عندما وجد مئات الآلاف من الإيرانيين أنفسهم غير قادرين على ملء خزانات الوقود في سياراتهم بسبب خلل في الكمبيوتر في شبكة إمداد رئيسية، وقد تبين لاحقًا أن سبب الخلل الرئيسي هو هجوم إلكتروني.
وبحسب موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، "على الرغم من أن إيران وإسرائيل لديهما العديد من الأعداء، إلا أن قلة قليلة من هؤلاء الأعداء قادرة على شن هجمات واسعة النطاق ودقيقة وفعالة على أي من البلدين، باستثناء بعضهم البعض بالطبع. وعلى الرغم من أنه لم يصدر أي اعتراف رسمي من قبلهما، فقد أكدت دول أخرى مسؤوليتها عن الهجمات. فلا يحتاج أي منهما إلى تأكيد رسمي من بعضهما البعض لمعرفة من المسؤول. لم تتوقف مثل هذه الهجمات منذ أكثر من عقد، ولكن في العامين الماضيين تم استهداف أهداف مدنية من كلا الجانبين. بعد وقت قصير من تفشي جائحة كورونا، هاجم الإيرانيون أنظمة ستة مرافق للمياه والصرف الصحي في إسرائيل، وقد حددت تل ابيب على الفور مكان الضرر وقامت بإصلاحه".
وتابع الموقع، "جاء الرد في غضون أسابيع قليلة عندما تعرضت مرافق الكمبيوتر في بندر عباس، أكبر موانئ إيران، لهجوم إلكتروني إسرائيلي. قبل ثلاثة أشهر، استهدف مهاجمون مجهولون نظام الكمبيوتر للسكك الحديدية الإيرانية بطريقة مشابهة للهجوم على شبكة البنزين الأسبوع الماضي، مما تسبب في إلغاء آلاف القطارات. وجاء رد إيران هو استهداف الأنظمة في "مستشفى هيلل يافا" في الخضيرة. وكان هذا الهجوم أكثر خطورة من الهجمات السابقة، فقد أجبر طاقم المستشفى على العمل يدوياً، ما عرض حياة السكان للخطر. يُعتقد أن الهجوم على شبكة الإمداد بالبنزين كان رداً على هجوم المستشفى، فقد كان حاداً وواسع الانتشار وذات مغزى. مع استمرار الأفعال وردود الأفعال، يُعتقد أن هذه الهجمات هي مجرد بداية لصراع طويل. صحيح أن الأرواح البشرية لا تُفقد عمومًا في الحرب الإلكترونية. ويستخدم الاسرائيليون ، على وجه الخصوص، إجراءات أمان صارمة. لكن الهجمات الإيرانية أصبحت أكثر تعقيدًا، مثل الهجوم على شبكة الكهرباء وخوادم الإنترنت، مما تسبب في أضرار جسيمة للقطاع المصرفي. ستكون الأمور أكثر خطورة إذا اضطر الإسرائيليون إلى شراء مولدات الطوارئ، أو تأمين نسخ احتياطية من ملفات الكمبيوتر الخاصة بهم خوفًا من اختراق إيراني لها".
وأشار الموقع إلى أن "الإسرائيلي قد حذر من أنه بلاده غير مستعدة لهجمات إلكترونية قد تتسبب في سقوط قتلى. مع تزايد الهجمات المتبادلة، هناك مخاوف مماثلة في إسرائيل من أنها ليست مستعدة لزيادة وتيرة الهجمات الإيرانية ضد المواقع المدنية والعسكرية مع احتمال حدوث الكثير من الأضرار والخسائر الفادحة. صحيح أن الهجمات الإسرائيلية على أهداف إيرانية قد تكون أكثر دموية، لكن الجانب الاسرائيلي يخشى أن الهجمات الإيرانية قد تشل اقتصاده وقدراته الفنية، سواء في البنوك أو المستشفيات أو المؤسسات التجارية أو البنية التحتية. إن الهجمات الإلكترونية على مختلف المواقع الإلكترونية ومستشفى هيلل يافا، تكشف عدم استعداد إسرائيل لمثل هذه الهجمات. في الواقع، كدولة، فإن إسرائيل معرضة بشدة للهجمات الإلكترونية. هناك أدلة على وقوع 245000 هجوم إلكتروني وجرائم إلكترونية منذ عام 2019، بما في ذلك التشهير والتحرش الجنسي والسرقة. يمكن أن تكون الهجمات الإلكترونية مميتة إذا أدت إلى تلوث مياه الشرب، أو استهدفت أنظمة العمليات في مناطق حساسة مثل الصواريخ أو الأسلحة الأخرى".
وختم الموقع، "فيما لا يريد أي من الطرفين حقاً التصعيد من حدة هذه الحرب الإلكترونية وأخذها في اتجاه مواجهة شاملة، فإن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الهجمات الإسرائيلية. فهي تملك فرق من المخترقين جاهزة للرد على إسرائيل بشكل متكرر، لكن الأمر ليس شبيهاً بلعبة فيديو، فالمخاطر كبيرة وقد تكون لها عواقب وخيمة. في الوقت الحالي، تتمتع إسرائيل بتفوق واضح على إيران في هذه الحرب الإلكترونية. لكن كما حدث في مراحل سابقة من مواجهاتهم، يتعلم الإيرانيون، ويحسنون قدراتهم، ومستعدون للرد على الهجمات الإسرائيلية".
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
الأكثر قراءة
كلامٌ جديد من حاكم مصرف لبنان عن حقوق المودعين.. هذا ما قاله
Lebanon 24
كلامٌ جديد من حاكم مصرف لبنان عن حقوق المودعين.. هذا ما قاله
12:04 | 2021-11-08
08/11/2021 12:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات ستصل إلى مستوى جديد قريباً.. كم ستبلغ قيمتها؟
Lebanon 24
تسعيرة المولدات ستصل إلى مستوى جديد قريباً.. كم ستبلغ قيمتها؟
14:00 | 2021-11-08
08/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات تهزّ عكار.. ومعلومات عن ضربة اسرائيلية تطال سوريا
Lebanon 24
أصوات انفجارات تهزّ عكار.. ومعلومات عن ضربة اسرائيلية تطال سوريا
12:32 | 2021-11-08
08/11/2021 12:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء
14:00 | 2021-11-08
08/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية استمزج رأي الاسد وحزب الله رفض عرضاً من "بنشعي"بتحمّل وزر استقالة قرداحي
Lebanon 24
فرنجية استمزج رأي الاسد وحزب الله رفض عرضاً من "بنشعي"بتحمّل وزر استقالة قرداحي
22:56 | 2021-11-08
08/11/2021 10:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
أيضاً في عربي-دولي
09:30 | 2021-11-09
قائد قوات "أورومو": اقتربنا من أديس أبابا
09:00 | 2021-11-09
حادث جديد في مصر... الشاحنة انقلبت والقطار خرج عن مساره
08:30 | 2021-11-09
حفيد ستالين مشرد في شوارع موسكو
08:13 | 2021-11-09
في أول زيارة منذ 10 سنوات... وزير الخارجية الإماراتية في دمشق ورسالة للاسد
08:00 | 2021-11-09
"بعد محاولة اغتيال الكاظمي"....هذه التطورات التي ستطرأ على الساحة العراقية!
07:30 | 2021-11-09
حكم قضائي بعودة خدمة الإنترنت في السودان
فيديو
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
08:01 | 2021-11-09
09/11/2021 16:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
08:26 | 2021-11-08
09/11/2021 16:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تتعرض للخيانة من أعز الناس: سرقوا منها مئات آلاف الدولارات.. جنى عمرها طار! (فيديو)
02:00 | 2021-11-08
09/11/2021 16:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact