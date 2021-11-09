فيديو نادر للعاهل السعودي يتحدث فيه عن أخيه الراحل الملك فهد

تم تداول مقطع فيديو نادر للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه صوت الملك وهو يتحدث بمحبة ووفاء عن أخيه الراحل، الملك فهد.

ونشرت صفحة فهد بن عبد العزيز عبر حسابها على "تويتر" هذا المقطع، وعلقت قائلة: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وأطال في عمره.. متحدثا عن أخيه الملك فهد رحمه الله، محبه جلية ووفاء عظيم بين الأشقاء".

خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله واطال في عمره..



متحدثا عن أخيه #الملك_فهد رحمه الله،محبه جلية ووفاء عظيم بين الأشقاء.اللهم احفظ لهذا الوطن قيادتهوأدم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) November 8, 2021

ويظهر الفيديو الملكين سويا، فيما يسمع كلمة للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وهو يقول إن الملك: "فهد كان والدي الثاني..وأنتم إخواني وأبنائي على كل حال..وأعتز بأني واحد من أبناء الملك فهد".