" التاريخ خير دليل".. ماذا يحدث عندما يتجاهل العالم الحر أخطاء سوريا؟

طرح موقع "ذا بولوارك" الأميركي في مقال السؤال عما " يحدث عندما يتجاهل العالم الحر أخطاء الأنظمة ، كما يحدث الآن في حالة سوريا؟ ".وكتب الموقع "التاريخ خير دليل، ففي العام 1935، حاولت إيطاليا الفاشية بسط سيطرتها على أثيوبيا. انقسم الرأي الغربي حول كيفية الرد، إن وجد، على عدوان موسوليني، لا سيما بالنظر إلى أن إيطاليا كانت لا تزال تمثل قوة موازنة محتملة ضد ألمانيا ولم يكن شرق إفريقيا مسرحًا مركزيًا في التنافس الكبير بين الديمقراطية والديكتاتورية. دعا ونستون تشرشل، على سبيل المثال، إلى مقاومة قوية لغزو إيطاليا لإثيوبيا من قبل القوى الليبرالية في ذلك الوقت. ودفع موقفه إلى معارضة المتشككين الذين أشاروا إلى أن السلوك البغيض لإيطاليا ليس له أي تأثير على المصالح البريطانية، أو النظام العالمي على نطاق واسع".أضاف الموقع، "هذا تماماً ما يحدث مع الشرعية المتزايدة للنظام السوري اليوم. مع استمرار دمشق وحلفائها في خنق المعارضة، تحرك الرئيس السوري بشار الأسد لإصلاح العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي قطعها خلال حملته ضد الأغلبية السنية في البلاد في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية منذ أكثر من عقد. قبل بضع سنوات فقط، كان برنامج الأسد لتلميع سمعته بالكاد يمكن تخيله. ولكن مع تدهور حالة النظام العالمي، يبدو أن مجموعة من الدول تميل بشكل إيجابي لتلبية رغبات الأسد. في تحول ملحوظ للأحداث، بدأ حكام دمشق بالفعل في استعادة موقعهم على المسرح العالمي، والقوى الإقليمية هي التي تقود الطريق. فقد أعادت الإمارات والبحرين بالفعل فتح سفارتيهما في دمشق. كما وأعاد الأردن فتح حدوده مع سوريا، ومن المتوقع أن تستعيد جامعة الدول العربية عضويتها في المستقبل القريب. وبشكل حاسم، أشاد الحزب الشيوعي الصيني بتوطيد الأسد للسلطة، مشيرًا إلى دعمه لمبادرة الحزام والطريق الصينية. وسيحذو آخرين الحذو نفسه. حتى أن الإنتربول أعاد إدخال سوريا إلى نادي إنفاذ القانون العالمي بعد طردها في العام 2012".ورأى الموقع أن "معاملة سوريا مثل أي دولة أخرى هي حماقة استراتيجية، على الأقل بالنسبة لتلك الدول التي تتخيل نفسها تنتمي إلى نظام دولي لائق. فالنظام السوري يقف وراء إشعال الصراع الذي أدى إلى نزوح 13 مليون سوري، مما أدى إلى حالة من عدم الإستقرارخت بثقلها من بلاد الشام حتى صميم الإتحاد الأوروبي. إذاً من شأن الاعتراف على نطاق واسع بمثل هذا النظام أن يمثل نقطة تحول حاسمة ومحبطة في النظام العالمي".وتابع الموقع، "كما كان الحال مع إيطاليا خلال الأزمة الحبشية، فإن التساهل الذي قدمه العالم المتحضر لقائد كالأسد، سيجعل مثلاً من الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤهل أقل وطأة على حكام دولٍ معادية لها كالصين وفنزويلا وكوبا وروسيا وغيرها من الأنظمة المماثلة. بطبيعة الحال، لن يكون إضفاء الشرعية على نظام الأسد بدون سابقة. إن السجل التاريخي مليء بالمساومات الكارثية لإنعاش الأنظمة المارقة، ناهيك عن الجهود الحماسية لتجاهل الخارجين على القانون الدولي. فالمهادنة فشلت بشكل مذهل مع ألمانيا النازية، ولم تجن المساومة ولا الصبر الاستراتيجي ثمارها مع كوريا الشمالية، ولم ينجح فصل قضايا منع الانتشار عن السلوكيات الخبيثة الأخرى مع إيران. لم تسر أي من هذه المحاولات بشكل جيد لقضية حقوق الإنسان، لكنها عادة ما شجعت القوى الحريصة على تقويض النظام الدولي".وختم الموقع، "أي تطبيع مع الأسد سيجعل من رغبة إدارة بايدن المعلنة في وضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية للولايات المتحدة بمثابة مهزلة. كما أنه سيؤدي إلى تآكل الموقع الاستراتيجي الغربي في الشرق الأوسط. لا ينبغي اعتبار أي من هذا مقبولاً"....