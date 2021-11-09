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عربي-دولي
عبد اللهيان: أي تصريح غير دقيق قد يعرض الجهود الجارية للخطر
Lebanon 24
09-11-2021
|
07:00
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شدد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هيكو ماس اليوم الثلاثاء، على ضرورة ابتعاد أوروبا عن إطلاق البيانات والتصريحات التي تزيد من التوترات.
وقال عبد اللهيان: "استخدام لغة التهديد والقوة لن يخدم المفاوضات وإيران لن تستسلم للأجواء الاعلامية والسياسية، أي تصريح غير دقيق ومناف للحقيقة يستطيع أن يعرض الجهود التي تبذلها الأطراف إلى الخطر".
وفيما يتعلق بالمحادثات النووية المرتقبة في فيينا، حمل عبد اللهيان الولايات المتحدة المسؤولة عن الوضع الراهن، وأضاف أن عدم وفاء الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بتعهداتها فاقم أجواء عدم الثقة، لذلك رفع العقوبات بصورة كاملة أمر ضروري.
المصدر: روسيا اليوم
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