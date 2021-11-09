حكم قضائي بعودة خدمة الإنترنت في السودان

أفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، بإصدار حكم قضائي يقضي بعودة خدمة الإنترنت في كل أنحاء السودان.وقالت التقارير إن المحكمة العامة في الخرطوم قضت بعودة خدمة الإنترنت في السودان، بعد انقطاع لمدة 15 يوما.وانقطعت الإنترنت في السودان بعد أحداث 25 تشرين الاول، حين أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.