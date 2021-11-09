عربي-دولي

حفيد ستالين مشرد في شوارع موسكو

Lebanon 24
09-11-2021 | 08:30
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قالت قناة "360" التلفزيونية، إن سليم بن سعد وهو أحد أحفاد ستالين من المرتبة الثانية، بات بلا مأوى، بعد خلاف مع والده الجزائري حسين بن سعد.

ونقلت القناة، عن مصدر مقرب منه، أن سليم يضطر إلى قضاء الليل في سيارته الخاصة بعد أن قام والده الجزائري حسين بن سعد، بتغيير أقفال شقة موسكو، حيث تم تسجيل إقامته. واعتبر المصدر هذا التصرف، بمثابة تطاول على حياة حفيد ستالين.

وأوضح أن الخلاف في العائلة اندلع واشتد بسبب نشر كتاب، أحد مؤلفيه سليم بن سعد.

وأضاف المصدر: "لقد تفاقم الوضع بشدة في العائلة، بعد أن تم مؤخرا نشر كتاب أعدته الكاتبة لانا بارشينا بالتعاون مع سليم".
المصدر: روسيا اليوم
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