حادث جديد في مصر... الشاحنة انقلبت والقطار خرج عن مساره

اصطدم قطار بشاحنة ثقيلة شمالي مصر، الثلاثاء، مما أدى إلى انقلاب الشاحنة على جانب الطريق، وخروج القطار عن القضبان الحديدية.

وبينما لم تقع الإصابات بين ركاب القطار، تحدثت السلطات المصرية عما وصفته باحتمال وفاة سائق الشاحنة.وذكرت هيئة السكك الحديدية في مصر أن القطار الذي كان يسير بين مدينة محرم بك في الإسكندرية إلى منطقة الضبعة في محافظة مرسى مطروح المجاورة اصطدم بشاحنة من نوع "لودر".وأوضحت أن الشاحنة التي كانت بلا لوحة تسجيل، عبرت السكة الحديدية فجأة وفي مكان غير مخصص للمرور.وأردفت أن سائق الشاحنة لم يمتثل للتحذيرات التي وجهتها له، مما أدى إلى اصطدام القطار به.