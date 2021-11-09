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قائد قوات "أورومو": اقتربنا من أديس أبابا

Lebanon 24
09-11-2021 | 09:30
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قال جال مورو، قائد قوات أورومو المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي، بحسب وكالة "فرانس برس" إن نهاية حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أصبحت "قريبة جدا"، مؤكدا أن قواته اقتربت من العاصمة أديس أبابا.

وزعم، مورو أن "المقاتلين الموالين للحكومة بدؤوا الانشقاق". وقال: "نحن نعد انطلاقا آخر وهجوما آخر، أما الحكومة فتحاول فقط كسب الوقت وإثارة حرب أهلية، ولهذا تدعو الشعب إلى القتال".

وأضاف " مقاتلينا باتوا أقرب على نحو 40 كيلومترا من العاصمة أديس أبابا، ولم يتراجعوا شبرا واحدا من الأراضي التي يسيطرون عليها".
المصدر: روسيا اليوم
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