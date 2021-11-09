محتجون يحرقون مركز الحرس الوطني في مدينة عقارب التونسية

أفادت قناة "نسمة" التونسية بأن "قوات الأمن قد بدأت بالانسحاب من مدينة عقارب في ولاية صفاقس، بعدما تجددت المواجهات صباح اليوم الثلاثاء".وأشارت "نسمة" إلى أن "المحتجين قد عمدوا، إثر انسحاب قوات الأمن، إلى حرق مقر مركز الحرس الوطني في المدينة".وشهدت معتمدية عقارب غرب مدينة صفاقس (وسط تونس) احتقانا كبيرا بعد قرار وزارة البيئة استئناف نشاط المصب المراقب بالقنة للحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية الكبيرة بالولاية على خلفية أزمة النفايات.وتدخلت الوحدات الأمنية باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قاموا برشق الأمن بالحجارة وسط حالة من الكر والفر.