عربي-دولي

لافروف: نأمل ألا تسمح "طالبان" بانتشار التهديدات خارج حدود أفغانستان

Lebanon 24
09-11-2021 | 11:00
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أعرب وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن أمل موسكو بأن تنجح حركة "طالبان" في إعادة الوضع في أفغانستان إلى استقراره ومنع انتشار التهديدات خارج حدود البلاد.

وقال لافروف في أعقاب لقاء أجراه اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية دولة الفاتيكان، رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاهير: "لدينا مواقف مشتركة إزاء التسوية الأفغانية. نعول على تحقيق جميع الخطوات المعلنة من قبل طالبان، بما في ذلك إعادة الوضع في البلاد إلى استقراره ومحاربة الإرهاب وتهريب المخدرات ومنع انتقال النزاعات إلى دول الجوار".

وأضاف الوزير أن موسكو تأمل أيضا في ضمان أن تقام في أفغانستان حكومة شاملة تضم ممثلي جميع المكونات السياسية والعرقية للمجتمع الأفغاني.
المصدر: روسيا اليوم
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