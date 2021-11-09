وزارة الدفاع الروسية: أسطولنا يتابع تحركات السفن الحربية الأميركية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود يتابع تحركات القطع البحرية للولايات المتحدة في مياه البحر.وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: "ينفذ أسطول البحر الأسود مجموعة من الإجراءات لمراقبة تحركات السفن التابعة للقوات البحرية الأميركية في مياه البحر الأسود".وأشار البيان إلى أن مدمرة "بورتر" الحاملة للصواريخ الموجهة دخلت مياه البحر الأسود في 30 تشرين الاول، وانضمت إليها في 3 تشرين الثاني ناقلة "جون لينثال"، قبل وصول سفينة القيادة "ماونت ويتني" إلى البحر الأسود في 4 نوفمبر.