في أول زيارة منذ 10 سنوات... وزير الخارجية الإماراتية في دمشق ورسالة للاسد



في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، وصل وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد إلى مطار دمشق ظهر اليوم، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد كان في استقبال نظيره الإماراتي في مطار دمشق الدولي، حيث توجه الاثنان على الفور للقاء الرئيس الأسد".

وكشفت مصادر دبلوماسية سورية لـ"الشرق" أن "وزير الخارجية الإماراتي سلّم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأشارت المصادر إلى أن "وزير الخارجية الإماراتية بحث مع الأسد ملف عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".

وتأتي هذه الزيارة وسط تقارب بين سوريا والإمارات، التي طالبت في آذار الماضي برفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق تمهيداً "لعودتها إلى الساحة العربية".