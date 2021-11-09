مصر تعلن موقفها من طرفي النزاع في السودان

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده على مسافة واحدة من جميع الأطراف في السودان وأنها لا تتدخل في الأزمة الراهنة بين المكونين المدني والعسكري في السودان.

جاء هذا في كلمة له أثناء مشاركته في جلسة نقاشية نظمها مركز "ويلسون" البحثي لدى تطرقه للأزمة السودانية.