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عربي-دولي
السيسي يطالب بإنهاء التدخلات الأجنبية في المنطقة العربية
Lebanon 24
09-11-2021
|
13:30
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طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة العربية، واحترام قرار وإرادة الشعوب وسيادة الدول الوطنية ومؤسساتها.
وأكد الرئيس المصري خلال كلمة اليوم عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء أجهزة المنتدى العربي الاستخباري، على ضرورة مبدأ المسؤولية المشتركة في مجابهة التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، والتي تستدعي انتهاج مقاربات شاملة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، من خلال التركيز على إنهاء التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة العربية، واحترام قرار وإرادة الشعوب وسيادة الدول الوطنية ومؤسساتها، بما من شأنه إنهاء استغلال التنظيمات الإرهابية والتكفيرية لهذه الأزمات وتداعياتها.
وأكد أن مصر لم ولن تألو جهدا في مساعدة أشقائها على الوصول ببلادهم إلى بر الأمان، من خلال الحل السياسي الشامل الذي يتضمن خطوات وإجراءات متزامنة تستند إلى توحيد المؤسسة العسكرية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وإنهاء ظاهرة المليشيات المسلحة، وتفعيل إرادة الشعوب.
المصدر:
روسيا اليوم
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