ينقصها الآن تجهيزات محدودة.. أحدث حاملة طائرات صينية تبدأ العمل خلال شهور



وتتواجد الناقلة، المعروفة حتى الآن باسم "Type 003" في حوض جيانغنان للسفن، فى شانغهاي.

ويعتقد المحللون أنه لم يبق سوى تركيب عدد قليل من التجهيزات الإضافية، مثل الرادار وأنظمة الأسلحة، قبل أن تتمكن السفينة من النزول إلى نهر اليانغتسى.

ونقلت CNN أنه استنادا إلى المعلومات المتاحة والتقدم الملحوظ في جيانغنان، يقدر المحللون أن النوع 003 سيطلق في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر تقريبا.

ولا تزال فتحتان كبيرتان مرئيتين على سطح السفينة من طراز 003 في صور من أيلول 2021، وفقا للمركز.

وتمتلك الصين حاليا حاملتي طائرات، واحدة منهما من صناعة صينية، لكن الخبراء يعتقدون أن الحاملة الجديدة ستضم تكنولوجيا إطلاق طائرات أكثر تقدما". كشفت صور الأقمار الصناعية أن حاملة طائرات صينية تمتلك تكنولوجيا "تعادل تقريبا نظيراتها الأميركية"، من الممكن أن تبدأ العمل في شباط من العام المقبل، بحسب تحليل للصور قدمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ونشرته شبكة CNN الأميركية، الثلاثاء.وتتواجد الناقلة، المعروفة حتى الآن باسم "Type 003" في حوض جيانغنان للسفن، فى شانغهاي.ويعتقد المحللون أنه لم يبق سوى تركيب عدد قليل من التجهيزات الإضافية، مثل الرادار وأنظمة الأسلحة، قبل أن تتمكن السفينة من النزول إلى نهر اليانغتسى.ونقلت CNN أنه استنادا إلى المعلومات المتاحة والتقدم الملحوظ في جيانغنان، يقدر المحللون أن النوع 003 سيطلق في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر تقريبا.ولا تزال فتحتان كبيرتان مرئيتين على سطح السفينة من طراز 003 في صور من أيلول 2021، وفقا للمركز.وتمتلك الصين حاليا حاملتي طائرات، واحدة منهما من صناعة صينية، لكن الخبراء يعتقدون أن الحاملة الجديدة ستضم تكنولوجيا إطلاق طائرات أكثر تقدما".

وسوف تسمح منصات الإطلاق الجديدة للقوات الصينية بإطلاق مجموعة أوسع من الطائرات بشكل أسرع وحمل المزيد من الذخيرة.

ومع نظام الإطلاق الجديد، يمكن للصين إرسال تشكيلات جديدى من الطائرات إلى البحر، بما في ذلك طائرات الإنذار المبكر والسيطرة المحمولة جوا، والناقلات، وطائرات التشويش الإلكتروني.

وفقا للمحللين فإن هناك عاملا رئيسيا واحدا سيمكن الأسطول الأميركي من البقاء متفوقا على الأسطول الصينى فى المستقبل المنظور، وهو الممارسة والخبرة، حيث تشغل الولايات المتحدة حاملات طائرات منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.

وستحتاج الناقلة إلى مزيد من الوقت، بعد إطلاقها، لكي تدخل الخدمة رسميا.