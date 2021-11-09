عربي-دولي

أردوغان يعلن عن خطة لبناء محطات نووية جديدة

Lebanon 24
09-11-2021 | 15:00
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستبدأ في إنشاء محطات نووية جديدة، بعد الانتهاء من المحطة الأولى (آق قويو).
وقال الرئيس التركي خلال حفل افتتاح مبنى مؤسسة تنظيم أسواق الطاقة، في أنقرة، إن بلاده تعتزم إنشاء محطة نووية ثانية وثالثة، بعد تشغيل المحطة الأولى.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان أنه لا يمكن أن يعترض أحد على الطاقة النووية إذا كان يرغب في استقلال اقتصاد تركيا ورفاهية شعبها.
واعتبر أن تركيا تأخرت في امتلاك الطاقة النووية، لافتا إلى أن العالم يستخدم هذه الطاقة منذ أكثر من 60 عاما.
ورأى الرئيس التركي أن تشغيل محطة "آق قويو" سوف يدعم جهود أنقرة في مواجهة التغير المناخي، ويسد فجوة امتلاك البلاد للطاقة النووية.
ووصف من يرفض امتلاك بلاده للطاقة النووية بأنه "جاهل إن لم يكن خائنا"، لافتا إلى أن هناك 443 محطة طاقة نووية في 32 بلدا في أنحاء العالم.
وأكد أردوغان على اعتزام تركيا امتلاك الطاقة النووية رغما عن المعارضين بذريعة الحفاظ على البيئة.
وفي عام 2010، وقعت أنقرة وموسكو اتفاقا لبناء محطة "آق قويو" في "غولنار" بمرسين، وتعتزم تركيا افتتاح الوحدة الأولى من المحطة في النصف الأول من 2023.
المصدر: سبوتنيك
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