عربي-دولي

صحيفة: اتفاق على تأخير تشكيل الحكومة السودانية

Lebanon 24
09-11-2021 | 15:30
A-
A+
Doc-P-884442-637720815824186326.png
Doc-P-884442-637720815824186326.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وسائل إعلام محلية سودانية، اليوم الثلاثاء، عن تأخير تشكيل حكومة جديدة في البلاد، بعد تحركات الجيش الأخيرة التي أدت إلى حل مجلس السيادة والوزراء، واعتقال عدد من الوزراء.
ونقلت صحيفة "السوداني" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن المحادثات الدائرة بين الجيش والقوى السياسية انتهت إلى تأجيل تشكيل الحكومة "بشقيها السيادي ومجلس الوزراء"، دون تحدد موعد بعينه لحدوث ذلك.
جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر أخرى للصحيفة، عن عقد اجتماع بين القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وبين وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، دون الإفصاح عن مضمون الحوار بينهما.
في الشهر الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني تجميد عمل المؤسسات الحاكمة في البلاد، واعتقال مجموعة من المسؤولين على رأسهم، رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، قبل أن يطلق سراحه لاحقا إلى جانب مجموعة من الوزراء.
تسببت تحركات الجيش في خروج آلاف السودانيين في احتجاجات، معتبرين قرارات البرهان "انقلابا"، وسقط قتلى وجرحى بعض التظاهرات، في حين اعتبر الأخير أنها جاءت لـ"تصحيح المسار الانتقالي"، وأعلن انفتاحه على تشكيل حمدوك للحكومة الجديدة.
تسببت قرارات البرهان في حالة من الاستقطاب الحاد داخليا والاستياء الدولي، حيث أدانت الدول هذه التحركات وطالبت بالتراجع عنها، وهددت بتعليق المساعدات وإيقاف عمليات شطب الديون.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-11-09
16:00 | 2021-11-09
15:34 | 2021-11-09
15:00 | 2021-11-09
14:30 | 2021-11-09
14:16 | 2021-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website