صحيفة: اتفاق على تأخير تشكيل الحكومة السودانية

كشفت وسائل إعلام محلية سودانية، اليوم الثلاثاء، عن تأخير تشكيل حكومة جديدة في البلاد، بعد تحركات الجيش الأخيرة التي أدت إلى حل مجلس السيادة والوزراء، واعتقال عدد من الوزراء.

ونقلت صحيفة "السوداني" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن المحادثات الدائرة بين الجيش والقوى السياسية انتهت إلى تأجيل تشكيل الحكومة "بشقيها السيادي ومجلس الوزراء"، دون تحدد موعد بعينه لحدوث ذلك.

جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر أخرى للصحيفة، عن عقد اجتماع بين القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وبين وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، دون الإفصاح عن مضمون الحوار بينهما.في الشهر الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني تجميد عمل المؤسسات الحاكمة في البلاد، واعتقال مجموعة من المسؤولين على رأسهم، رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، قبل أن يطلق سراحه لاحقا إلى جانب مجموعة من الوزراء.تسببت تحركات الجيش في خروج آلاف السودانيين في احتجاجات، معتبرين قرارات البرهان "انقلابا"، وسقط قتلى وجرحى بعض التظاهرات، في حين اعتبر الأخير أنها جاءت لـ"تصحيح المسار الانتقالي"، وأعلن انفتاحه على تشكيل حمدوك للحكومة الجديدة.تسببت قرارات البرهان في حالة من الاستقطاب الحاد داخليا والاستياء الدولي، حيث أدانت الدول هذه التحركات وطالبت بالتراجع عنها، وهددت بتعليق المساعدات وإيقاف عمليات شطب الديون.