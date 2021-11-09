عربي-دولي

النرويج تكشف هوية مهاجم شرطة أوسلو

Lebanon 24
09-11-2021 | 13:16
A-
A+
Doc-P-884462-637720858960464995.jpg
Doc-P-884462-637720858960464995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام نرويجية أن مهاجم المارة والشرطة في منطقة بيسليت بأوسلو عاصمة النرويج، كان من جمهورية الشيشان الروسية.
وأشارت صحيفة Verdens Gang النرويجية إلى أن "المهاجم سبق وحكم عليه قبل عام بالعلاج النفسي الإجباري بعد هجوم مماثل في أوسلو عام 2019"، فيما أكدت السلطات أن الحادث "لم يحمل طابعا إرهابيا".
ووقع الحادث صباح الثلاثاء عندما حاولت دورية للشرطة إيقافه، حيث حاول اقتحام سيارة الشرطة ما أدى إلى إصابة أحدهم.
واضطرت الشرطة لإطلاق النار عليه ونقل إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-11-09
16:00 | 2021-11-09
15:34 | 2021-11-09
15:30 | 2021-11-09
15:00 | 2021-11-09
14:30 | 2021-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website