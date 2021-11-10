عربي-دولي

بعد تجميد عملها.. البرهان يصدر قرارا جديدا يخص لجنة إزالة التمكين

Lebanon 24
10-11-2021 | 00:00
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أصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، وفقا لما نقله التلفزيون السوداني .

وكان البرهان جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته عقب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية وسيطرته على العملية السياسية في السودان، الشهر الماضي.

وكانت اللجنة مكلفة بتفكيك نظام الرئيس السابق، عمر البشير، الذي أطيح به في انتفاضة شعبية، في  نيسان 2019.
 
 
المصدر: الحرة
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